Pareja que obligaba a menor a vender chocolates y rosas en bares es vinculada a proceso

Un juez del Estado de México (Edomex) determinó vinculación a proceso en contra de Arely “N” y de Alan Alexis “N” por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de trabajo forzado, en agravio de un menor de edad, quien era obligado a vender chocolates y rosas en bares y restaurantes.

De acuerdo a las investigaciones preliminares efectuadas por la Fiscalía del Edomex, entre abril y octubre del año 2020, Arely “N”, quien no tenía ningún tipo de relación o parentesco con la víctima, la transportó en varias ocasiones, desde el domicilio que cohabitaban en la colonia Ampliación Buenavista del municipio de Tultitlán, hacia diferentes establecimientos como bares y restaurantes de Tultepec y Cuautitlán para, aparentemente, obligarla a vender una determinada cantidad de rosas y chocolates, en caso de negarse, era golpeada por la investigada.

Asimismo, en el mes de noviembre de 2020, el hoy investigado, Alan Alexis “N”, quien tampoco mantenía algún tipo de relación o parentesco con la víctima, de entonces 12 años de edad, la transportó hacia establecimientos de venta de alimentos y bebidas localizados en Tultitlán, Tultepec y Cuautitlán, donde aparentemente era obligada a vender rosas y chocolates, y en caso de negarse era amenazada por el investigado.

Esta situación dejó de ocurrir en el mes de julio del 2022 cuando la víctima adolescente decidió escapar del domicilio.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, la Fiscalía de Justicia del Edomex inició la investigación que permitió identificar a los probables responsables del delito de trata de persona en su modalidad de trabajo forzado, en agravio de un menor de edad, por lo cual solicitó al juez una orden de aprehensión en contra de Arely “N” y de Alan Alexis “N”.

Una vez detenidos, Arely “N” fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en tanto que Alan Alexis “N” fue ingresado al de Cuautitlán, a disposición de la autoridad judicial, quien, tras analizar los datos aportados por la Fiscalía, determinó auto de vinculación a proceso y un plazo de investigación complementario de tres meses, con medida cautelar de prisión preventiva.

JCS