Operación Enjambre logra 60 detenciones y 19 sentencias contra corrupción y extorsión en el Edomex

En casi 15 meses, la Operación Enjambre permitió investigar y detener a 60 personas en el Estado de México (Edomex), entre ellas servidores públicos y exfuncionarios vinculados con actividades ilícitas en 18 municipios.

Asimismo, se lograron 19 sentencias condenatorias en contra de 17 personas consideradas como objetivos prioritarios, informó el Gobierno del Estado de México.

Por medio de un comunicado, precisó que “la Operación Enjambre en el Estado de México, iniciativa de justicia y seguridad que comenzó en el gobierno de Delfina Gómez Álvarez, ha logrado resultados contundentes contra la corrupción y la extorsión en municipios. Además, se ha consolidado como un esquema modelo para todo México, al demostrarse la eficacia de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para proteger el bienestar de la ciudadanía”.

Ha demostrado que mediante la coordinación y un enfoque integral de seguridad es posible desarticular estructuras de corrupción y proteger a las comunidades, reafirmando el compromiso de atender las causas del delito para su prevención, resaltó.

