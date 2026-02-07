Detienen a falsos policías de investigación del Estado de México

En menos de un mes, 27 hombres han sido detenidos en menos de un mes por hacerse pasar como agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como por delitos de simulación de vehículo oficial pertenecientes a instituciones de seguridad pública, portación de arma de fuego de uso exclusivo y uso indebido de uniforme y/o insignia.

La última detención se registró este fin de semana, en el municipio de Huehuetoca, por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes aprehendieron a seis individuos por su probable participación en los delitos de simulación de vehículo oficial, uso indebido de insignias y portación de arma prohibida.

Foto: Especial

Los sujetos detenidos fueron identificados como:

Víctor Jesús “N”

Alejandro “N”

Omar Eliel “N”

Jorge Luis “N”

David Ulises “N”

Jan Carlo Alejandro “N”

“Estos sujetos fueron detenidos en flagrancia, luego de que elementos de esta Fiscalía transitaban por calles del municipio de Huehuetoca, momento en el que se percatan de la presencia de un vehículo tipo SUV, de la marca Chevrolet, en color negro, que circulaba con luces estroboscópicas, en cuyo interior viajaban seis sujetos”, detalló la fiscalía.

Los agentes ministeriales les solicitaron detener la unidad; sin embargo, hicieron caso omiso, por lo que inició una persecución que terminó calles adelante.

Una vez que logran su detención, se procedió con la revisión de la unidad en que viajaban, se aseguraron tres armas de fuego, dos réplicas, así como vestimenta con colores, escudos y leyendas simulando ser las empleadas por elementos de la Fiscalía.

Foto: Especial

Una vez que se corroboró que ninguno de ellos es elemento activo de la FGJEM, todos los individuos fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente.

Con esta detención, suman 27 las personas detenidas por hacerse pasar por ministeriales desde el 19 de enero a la fecha.

*DRR*