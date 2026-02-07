Capturan a 5 por robo de mercancía y amenaza a policías

Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) fueron detenidos en el municipio de Coyotepec, ya que robaban la mercancía que se encontraba en un vehículo pesado, por lo que ofrecieron dinero a los agentes para evitar su detención.

La SSEM informó que, cuando realizaban un patrullaje de rutina, observaron a un grupo de personas que realizaban actividades inusuales en un remolque.

“Proteger y resguardar del patrimonio del sector empresarial es una instrucción que emana de las Mesas de Paz, sobre la autopista México – Querétaro – San Juan, los policías estatales se percataron que se realizaban labores inusuales de un vehículo tipo tractor acoplado a una tolva y a una camioneta”.

Por lo que se acercaron a la unidad para descartar que se cometiera algún ilícito, fue así como detectaron que sustraían plástico, material que se encontraba en tres recipientes de 19 litros y cinco costales.

Intento de soborno

La policía estatal destacó que los sujetos ofrecieron dinero a los agentes para que los dejaran continuar con el robo, lo que fue rechazado, por lo que también realizaron una llamada telefónica para tratar de intimidarlos; sin embargo, no lo consiguieron.

Los detenidos junto con los indicios fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público correspondient Foto: SSEM

Por lo que se procedió con la detención de José “N” de 43 años, Daniel “N” de 31 años, David “N” de 30 años, Alexis “N” de 29 años y José “N” de 23 años.

“Los detenidos junto con los indicios fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se esclarecerá su situación legal”.

Sanciones por robo

En el Código Penal del Estado de México se estable que la sanción por robo, si el valor de la mercancía no excede los tres mil 500 pesos, es decir 30 UMAS, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa.

Cuando lo robado exceda ese precio, pero no supere los 10 mil 500 pesos, que equivale a 90 UMAS, se impondrán de uno a tres años de prisión y de 100 a 150 días multa.

Si no se superan los 47 mil pesos, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y de 150 a 200 días multa. Si el valor es menor a los 234 mil 600 pesos, el encarcelamiento será de cuatro a ocho años y multa de 200 a 250 días.

Si se excede los 234 mil 600 pesos, el encarcelamiento será de seis a 12 años de prisión y de 250 a 300 días multa.

“Si por alguna circunstancia la cuantía del robo no fuere estimable en dinero o si por su naturaleza no se hubiere fijado su valor, se impondrán de uno a cinco años de prisión y de 50 a 125 días multa”.

