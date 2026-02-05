Enjambre, la estrategia del gobierno federal que sigue dando frutos

La detención de Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, junto con otros funcionarios de esa localidad, forma parte de la Operación Enjambre, que arrancó desde el inicio de la actual administración.

El 25 de noviembre de 2024 en su rueda de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que a través de Enjambre se detuvo el 22 de noviembre de 2024 a diversas autoridades.

En aquella ocasión, la mandataria notificó que funcionarios de los municipios de Atlacomulco, Almoloya de Alquisiras y Toluca, en el Estado de México fueron detenidos por vínculos con grupos de la delincuencia organizada y por el delito de extorsión.

La presidenta Sheinbaum hizo hincapié en aquel entonces que la detención se logró gracias al trabajo de inteligencia y de colaboración entre las fuerzas armadas y civiles del gobierno federal.

Pero lo que no puede ocurrir es que, si hay un presidente municipal o un jefe de policía municipal o de cualquier nivel involucrado con la delincuencia, esté protegido”, sentenció Sheinbaum en la rueda de prensa matutina en el arranque de su gobierno.

Con la Operación Enjambre de noviembre de 2024 se sentaron las bases de un esquema que a la fecha sigue dando resultados.

La mañana de este jueves, Omar García Harfuch anunció la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera, del partido Morena, por sus presuntos vínculos en el delito de extorsión y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de otros tres servidores públicos del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

Estás acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, destacó el secretario de seguridad y protección ciudadana.

