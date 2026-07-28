Discutirán en Nezahualcóyotl las mejores estrategias en seguridad pública

Nezahualcóyotl será sede del 8º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social, en el que participarán 40 especialistas nacionales e internacionales, quienes compartirán experiencias, estrategias y buenas prácticas para fortalecer la seguridad ciudadana.

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, anunció que el congreso se realizará los próximos 6 y 7 de agosto, donde se reunirán especialistas, investigadores, integrantes de corporaciones policiales, operadores del sistema de justicia y servidores públicos para intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas.

El congreso estará integrado por conferencias magistrales, paneles y mesas de análisis en las que participarán más de 40 líderes de opinión, investigadores nacionales e internacionales, así como especialistas en seguridad pública, quienes compartirán herramientas, estrategias y casos de éxito en modelos de prevención del delito y proximidad social.

Entre las actividades programadas destacan las conferencias y mesas de análisis:

Estrategia de Seguridad CDMX

Delitos digitales: riesgos, prevención y respuesta de las policías locales

Salud mental, adicciones y su relación con la violencia

Violencia de género y respuesta policial

Extorsión y cobro de piso: respuestas desde el territorio

Foto: Especial

Además de otros espacios de diálogo, orientados al análisis de los principales desafíos que enfrentan actualmente las instituciones encargadas de la seguridad pública.

A lo largo de las dos jornadas del congreso, también se abordarán temas relacionados con el enfoque de derechos humanos en la función policial, proximidad social, reducción de la incidencia delictiva mediante el modelo de cuadrantes, justicia cívica, coordinación metropolitana y la innovación en las estrategias de seguridad, con el propósito de generar herramientas que contribuyan al diseño e implementación de políticas públicas más eficaces, en beneficio de la ciudadanía.

El Comisario General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Vicente Ramírez García, agregó que este encuentro tiene como objetivo fortalecer la profesionalización de los cuerpos policiales mediante el análisis de temas que representan desafíos para la seguridad pública.

Como los delitos digitales, ciberacoso, sexting, violencia de género, adicciones, entre otros fenómenos que evolucionan constantemente y exigen una actualización permanente de las estrategias de actuación.

Quienes deseen participar en estas actividades pueden inscribirse de manera presencial o en la modalidad a distancia, ingresando a la página www.neza.gob.mx o www.seguridadneza.gob.mx y solicitar su registro.