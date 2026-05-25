Lanzan operativo contra venta ilegal de terrenos en barrancas del Edomex

Por medio de lonas y anuncios se lleva a cabo la venta de terrenos en zonas irregulares como barrancas y laderas de cerros e incluso en zonas ecológicas, por lo que con el propósito de frenar esta actividad, se inició el retiro de los mismos, con la finalidad de evitar construcciones en zonas o urbanas

La alcaldesa Martha Guerrero señaló que los fraccionadores abusan de la necesidad de la población por querer una vivienda, por lo que lotifican en zonas no aptas y sin ningún tipo de servicio.

“Muchas veces el Gobierno local no tiene la capacidad de resolver de forma inmediata el abastecimiento de todos estos servicios en las zonas irregulares, todo porque terceras personas vendieron sin ninguna responsabilidad y documentos a personas que de forma inocente compraron”, añadió.

La presidenta de La Paz indicó que estos fraccionadores pueden vender hasta tres veces el mismo terreno, por lo que exhorta a la población a no dejarse sorprender por quienes, aprovechándose de la necesidad de las personas por adquirir un terreno, les ofrecen en zonas de alto riesgo, como laderas de cerros y barrancas.

Señaló que los vendedores no informan que dichos lugares carecen de servicios básicos, por lo que los compradores enfrentan la posibilidad de desastres, accidentes o violencia, al tratarse de una zona de riesgo. “Antes de comprar un predio, deben asegurarse de que posee certeza legal y así evitar poner en riesgo su patrimonio y el futuro de su familia”, destacó.

El operativo es para retirar lonas, espectaculares y anuncios que promueven la venta ilegal de terrenos. Especial

Ante ello externó la invitación a la población a evitar la compra de terrenos en aquellos lugares donde no hay claridad de vialidad y que no cuentan con los servicios básicos, como lo son el agua, luz y drenaje, ya que los únicos que padecen esta falta de servicios son los habitantes.

Por lo anterior, se implementó un programa donde intervienen elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para el retiro de los anuncios de venta de terrenos, sobre todo en la zona de Lomas de San Sebastián, Lomas de San Isidro, entre otras.