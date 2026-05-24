Tormenta sabatina provocó desbordamiento del Río Papalotla e inundaciones en Edomex

La intensa tormenta registrada la tarde y noche del sábado provocó el desbordamiento del Río Papalotla, dejando severas inundaciones, viviendas afectadas y movilización de cuerpos de emergencia en al menos cinco municipios del oriente del Estado de México.

Las comunidades de Tepetitlán y Ocopulco, en el municipio de Chiautla, fueron de las zonas más afectadas, luego de que el incremento del caudal provocara que el agua ingresara a decenas de viviendas y cubriera diversas vialidades.

De acuerdo con autoridades estatales, personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México desplegó un operativo conjunto con corporaciones municipales y estatales para atender la emergencia y reducir riesgos para la población.

Entre las acciones implementadas destacaron la instalación de diques de contención y el uso de bombas sumergibles para desalojar el agua acumulada en domicilios y calles anegadas.

Las autoridades informaron además que en distintos tramos del río se detectaron taponamientos ocasionados por basura, ramas y residuos sólidos arrastrados por la corriente, situación que agravó el desbordamiento y limitó el flujo natural del agua.

Durante la madrugada de este domingo continuaron los trabajos de limpieza y retiro de desechos para liberar el cauce. Cortesía

Durante la madrugada de este domingo continuaron los trabajos de limpieza y retiro de desechos para liberar el cauce, mientras elementos de Protección Civil, Guardia Nacional y corporaciones de Seguridad Pública mantuvieron recorridos preventivos y vigilancia en zonas consideradas de alto riesgo.

Las afectaciones también alcanzaron el municipio de Tepetlaoxtoc, donde autoridades suspendieron un baile popular programado dentro del Festival de las Danzas debido a los encharcamientos registrados en calles y en el teatro al aire libre donde se realizaría el evento.

En Tezoyuca, autoridades municipales mantuvieron monitoreo permanente sobre el nivel del río ante el aumento del caudal y el riesgo de nuevas lluvias.

El Río Papalotla atraviesa municipios como Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla, Tezoyuca y Atenco, y en años recientes ha sido identificado como un punto vulnerable durante la temporada de lluvias debido a problemas de contaminación, acumulación de residuos y azolve.

Tan sólo el año pasado, autoridades estatales y federales realizaron labores de limpieza y desazolve en diversos puntos críticos del afluente para prevenir inundaciones, particularmente en zonas como Ocopulco y Tepetitlán.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas; sin embargo, autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar tirar basura en barrancas y cauces para reducir riesgos durante la actual temporada de lluvias.