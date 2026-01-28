Mujeres escapan de anexo en Tecámac, Edomex; denuncian maltrato

Tres mujeres se escaparon de un anexo en la colonia Loma Bonita, en el municipio de Tecámac, Estado de México (Edomex), presuntamente porque eran víctimas de maltrato.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las cinco de la mañana se alertó a la Guardia Civil de Tecámac sobre mujeres que solicitaban apoyo porque no querían regresar al anexo con razón social Cinar López A.C., al asegurar que eran víctimas de maltrato.

Al lugar arribaron elementos de la Célula de Búsqueda, quienes valoraron a las mujeres y detectaron que una de ellas, de 30 años de edad, presentaba lesiones de días anteriores, y las otras dos mujeres, de 50 y 30 años, refirieron ser violentadas.

Ante el rumor de que se habían escapado algunas internas, familiares llegaron al lugar y les informaron que en total fueron cinco.

Fue una de mis primas la que se escapó, que porque ya están monitoreando la zona para ver si las encuentran, que fueron cinco personas las que se escaparon… Pues preocupación porque no sabemos nada de ella, no ha llamado a la casa, no sabemos nada. La señorita nos dijo que, en menos de cinco horas, cuando pasa eso, ellas llegan a nuestro hogar con algún familiar y hasta el momento no. Esto pasó a las 5 de la mañana y es hora de que mis familiares no nos han avisado de que mi prima se encuentra ahí”, señaló Rosalba, prima de Ana Laura.

Traslados al MP

Denuncian violencia en anexo de Tecámac. Especial

En el anexo había tres hombres y una mujer, quienes fueron trasladados al Ministerio Público para deslindar responsabilidades, mientras los familiares de los internos piden que se revise cómo opera el anexo.

Yo les pediría a las autoridades que vengan a checar esto porque la verdad sí está muy raro que no nos dejen pasar. Hay gente que se conforma con que le dicen que está bien y no los dejan pasar; la verdad yo no me conformo”, añadió Rosalba.

*mvg*