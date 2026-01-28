Última Hora Impreso de hoy

Chapingo anuncia registro al concurso de selección 2026 para nuevo ingreso

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) iniciará el registro para el Concurso de Selección de Preparatoria Agrícola y Propedéutico 2026.

Por: Ángeles Velasco

thumb
Universidad Autónoma Chapingo (UACh).Especial

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh), institución de formación académica y científica al servicio del campo mexicano y del desarrollo nacional, a partir del 1 de febrero inicia el registro para el Concurso de Selección de Preparatoria Agrícola y Propedéutico 2026, el cual estará abierto hasta el 8 de marzo de 2026 en https://aspirantes.chapingo.mx/.

Para realizar el examen de admisión habrá más de 90 sedes, distribuidas en todos los estados del país. Previamente se pide una confirmación obligatoria del 9 al 29 de mayo de 2026. La aplicación del examen se llevará a cabo el 23 de mayo de 2026, en la sede elegida por el aspirante, y la publicación de resultados será el 28 de junio de 2026.

Preparatoria Agrícola se cursa en tres años en el Campus Central, localizado en Texcoco, Estado de México, y en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA), de Bermejillo, Durango.

Por su parte, Propedéutico tiene una duración de un año, a fin de preparar al estudiantado para alguna de las carreras de educación superior que se imparten en la Universidad Autónoma Chapingo.

De esta forma, la UACh invita a las y los aspirantes de toda la República Mexicana a conocer a fondo su oferta educativa y considerar a esta institución como una opción estratégica para su formación académica y futuro profesional. Las y los interesados podrán consultar la convocatoria y mantenerse pendientes de las fechas, etapas y comunicados oficiales, los cuales serán publicados oportunamente a través de los medios institucionales.

Para mayores informes o aclaración, las y los interesados podrán contactarse con la Dirección General Académica, a través del Departamento de Admisión, Promoción y Becas, enviando un correo electrónico a la dirección: dapyb.difusión@chapingo.mx, o bien llamar al Departamento de Admisión, Promoción y Becas a los teléfonos 800 503 47 74, 595 95 21 500, ext. 1677.

Agricultura Regenerativa: nueva carrera por ingreso regional

Por su parte, la nueva carrera de Ingeniería en Agricultura Regenerativa en el Centro Académico Regional Morelia (CAR-Morelia) abre convocatoria a su concurso de selección para aspirantes con residencia comprobable en zonas geográficas específicas de los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Guerrero, Querétaro y Estado de México, lo cual constituye un requisito indispensable para presentar el examen de admisión.

La admisión a esta modalidad, por el momento, sólo se ofrece en el Centro Académico Regional Morelia, Michoacán, y exclusivamente para el programa educativo Ingeniería en Agricultura Regenerativa, de nueva creación y recientemente aprobado por el H. Consejo Universitario, con una duración de cinco años.

La creación de esta carrera responde a la necesidad urgente de formar profesionales capaces de atender problemáticas complejas como la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, el uso excesivo de insumos y el rezago tecnológico que enfrentan numerosas comunidades rurales del país.

El perfil del egresado destaca por su dominio en áreas como ciencias biológicas, agroecología, microbiología agrícola y tecnologías digitales, así como por su capacidad para diseñar e implementar sistemas productivos regenerativos y sostenibles.

*mvg*

 

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA