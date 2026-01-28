Chapingo anuncia registro al concurso de selección 2026 para nuevo ingreso

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh), institución de formación académica y científica al servicio del campo mexicano y del desarrollo nacional, a partir del 1 de febrero inicia el registro para el Concurso de Selección de Preparatoria Agrícola y Propedéutico 2026, el cual estará abierto hasta el 8 de marzo de 2026 en https://aspirantes.chapingo.mx/.

Para realizar el examen de admisión habrá más de 90 sedes, distribuidas en todos los estados del país. Previamente se pide una confirmación obligatoria del 9 al 29 de mayo de 2026. La aplicación del examen se llevará a cabo el 23 de mayo de 2026, en la sede elegida por el aspirante, y la publicación de resultados será el 28 de junio de 2026.

Preparatoria Agrícola se cursa en tres años en el Campus Central, localizado en Texcoco, Estado de México, y en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA), de Bermejillo, Durango.

Por su parte, Propedéutico tiene una duración de un año, a fin de preparar al estudiantado para alguna de las carreras de educación superior que se imparten en la Universidad Autónoma Chapingo.

De esta forma, la UACh invita a las y los aspirantes de toda la República Mexicana a conocer a fondo su oferta educativa y considerar a esta institución como una opción estratégica para su formación académica y futuro profesional. Las y los interesados podrán consultar la convocatoria y mantenerse pendientes de las fechas, etapas y comunicados oficiales, los cuales serán publicados oportunamente a través de los medios institucionales.

Para mayores informes o aclaración, las y los interesados podrán contactarse con la Dirección General Académica, a través del Departamento de Admisión, Promoción y Becas, enviando un correo electrónico a la dirección: dapyb.difusión@chapingo.mx, o bien llamar al Departamento de Admisión, Promoción y Becas a los teléfonos 800 503 47 74, 595 95 21 500, ext. 1677.

Agricultura Regenerativa: nueva carrera por ingreso regional

Por su parte, la nueva carrera de Ingeniería en Agricultura Regenerativa en el Centro Académico Regional Morelia (CAR-Morelia) abre convocatoria a su concurso de selección para aspirantes con residencia comprobable en zonas geográficas específicas de los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Guerrero, Querétaro y Estado de México, lo cual constituye un requisito indispensable para presentar el examen de admisión.

La admisión a esta modalidad, por el momento, sólo se ofrece en el Centro Académico Regional Morelia, Michoacán, y exclusivamente para el programa educativo Ingeniería en Agricultura Regenerativa, de nueva creación y recientemente aprobado por el H. Consejo Universitario, con una duración de cinco años.

La creación de esta carrera responde a la necesidad urgente de formar profesionales capaces de atender problemáticas complejas como la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, el uso excesivo de insumos y el rezago tecnológico que enfrentan numerosas comunidades rurales del país.

El perfil del egresado destaca por su dominio en áreas como ciencias biológicas, agroecología, microbiología agrícola y tecnologías digitales, así como por su capacidad para diseñar e implementar sistemas productivos regenerativos y sostenibles.

*mvg*