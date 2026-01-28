Gobierno de Edomex reconstruye Periférico Norte; lleva 21% de avance

El Gobierno del Estado de México inició en el mes de enero de este año 2026 la reconstrucción del Periférico Norte en el tramo que va desde el extinto Toreo de Cuatro Caminos hasta la caseta de Tepotzotlán.

El director general de la Junta de Caminos del gobierno mexiquense, ingeniero Joel González Toral informó sobre los avances, inversión y beneficios de esta reestructuración total del Periférico Norte.

25 años sin este tipo de mantenimiento

Obras de reconstrucción Ricardo Vitela

“108 kilómetros son cuatro cuerpos tanto laterales como centrales que estamos interviniendo prácticamente donde se encontraba El Toreo la colindancia con la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México hasta la caseta de Tepotzotlán”, así lo señaló el director de la Junta de Caminos mexiquense.

El Periférico Norte durante 25 años no había tenido un mantenimiento como el que ahora, en la administración de la Gobernadora mexiquense Delfina Gómez, se está llevando a cabo.

Llevan un avance de 21%

Esta obra abarcará 108 kilómetros del Anillo Periférico Norte en 5 municipios del Estado de México Foto: José Antonio García |

“Estaba en unas condiciones bastante desfavorables para todos los usuarios del Estado de México, el banderazo bien decía la gobernadora Delfina Gómez lo dimos el día 7 de enero aquí en las Torres de Satélite y llevamos prácticamente 20 días con un porcentaje de 21% de intervención”, agregó el titular de las obras de la junta de caminos del Estado de México.

En esta rehabilitación del Periférico Norte participan 4 empresas trabajando arduamente sin descanso, así lo señaló el funcionario mexiquense ya que hay una fecha clave de entrega para el 30 de abril de este año en curso.

Inversión millonaria

Los recursos son propios del Gobierno del Estado de México para estas obras con una inversión de más de 1,200 millones de pesos que beneficiará a 15 millones de usuarios generando también 400 empleos directos y 2 mil indirectos.

Obras en Periférico Norte. Especial

Esta obra tendrá una durabilidad de por lo menos 10 años y los trabajos se verán reflejados en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán.

Las obras no sólo serán en el encarpetamiento con asfalto, se embellecerá la vialidad del Periférico Norte, además de nueva señalización e iluminación en todo el tramo de reconstrucción.

