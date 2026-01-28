¿No sabes qué estudiar? Ya viene Expo Orienta Neza 2026 para educación media superior

Con la finalidad de que estudiantes de nivel medio superior elijan de adecuadamente la carrera que quieran cursar, se llevará a cabo la Expo Oriente Neza 2026 con la participación de 65 instituciones de nivel bachillerato.

Esta se llevará los días 4, 5 y 6 de febrero, en el Polideportivo de la Unidad Administrativa de Nezahualcóyotl, Estado de México y en el Centro Pluricultural “Emiliano Zapata”.

El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo invitó a la población a participar en la Expo, donde se ofrecerá orientación vocacional a estudiantes y familias que buscan información clara y confiable para continuar con la educación media superior.

Además, se contará con un simulador del examen de ingreso a la educación media superior, desarrollado en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Dirección de Educación de Nezahualcóyotl, con el fin de que las y los estudiantes tengan un acercamiento práctico y realista a este tipo de evaluaciones.

Psicólogos, pedagogos y especialistas apoyarán a los jóvenes

También se realizarán ponencias de orientación vocacional cada hora, impartidas por psicólogos, pedagogos y especialistas en educación, quienes brindarán asesoría para que las y los jóvenes cuenten con mayores elementos al momento de elegir su camino académico.

Se espera la asistencia de entre 800 y 850 visitantes por día, a quienes también se les brindará información detallada sobre programas de estudio, contenidos curriculares, campos ocupacionales, procesos de ingreso y admisión, convocatorias, requisitos, cupos y puntajes, así como servicios estudiantiles, becas académicas, deportivas, culturales y alimenticias, además de actividades complementarias como deportes, cultura e idiomas.

En esta edición participarán 65 instituciones educativas, de las cuales 39 son públicas y 26 privadas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el IPN, para presentar su oferta académica de nivel medio superior.

La Expo Orienta Neza 2026 se llevará a cabo en un horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y se desarrollará en las siguientes sedes:

-4 de febrero:

Polideportivo de la Unidad Administrativa de Nezahualcóyotl,

Calle 33 s/n, esquina Avenida 6, Colonia Campestre Guadalupana.

-5 y 6 de febrero:

Lobby del Centro Pluricultural “Emiliano Zapata”,

Avenida San Ángel esquina San Bartolo, Colonia General Vicente Villada.

