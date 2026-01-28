‘Desaparecen’ motopatrullas de Ecatepec tras denuncias de corrupción

Luego de la difusión en redes sociales de probables actos de corrupción en contra de algunos elementos del Agrupamiento de Motopatrullas de la Policía Municipal de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex), se ordenó desintegrar este grupo y que sus integrantes se sumen a patrullajes de proximidad social para la prevención del delito en las comunidades.

Ello, además de que habrá sanciones para quienes hayan incurrido en actos ilegales, aseguró la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, por lo que pidió a la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal una investigación profunda contra los probables responsables, por lo que se inició un procedimiento administrativo.

Así, a partir de este miércoles, un total de 50 efectivos y 40 motopatrullas que conformaban la Policía Motorizada, que eran considerados un grupo táctico en situaciones de alto impacto, fueron integrados a labores de proximidad social en las comunidades.

Policía de Ecatepec va por recuperar la confianza ciudadana

Azucena Cisneros advirtió que en la corporación ya no se permite la actuación indebida de los uniformados, cuyo único interés debe ser garantizar la paz y tranquilidad de las familias.

Informó que, en lo que va de su gobierno, suman 507 elementos dados de baja por diversos motivos, ya que actualmente los policías de Ecatepec tienen el reto de recuperar la confianza ciudadana y, para ello, deben actuar con fuerza contra la delincuencia, pero también con templanza y sensibilidad para estar cerca de la gente.

*mvg*