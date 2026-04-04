Detienen a mujer rusa por manejar camioneta robada en Edomex

Una mujer estadounidense fue detenida en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, ya que estaba en posesión de un vehículo de alta gama con reporte de robo desde finales del año pasado, por lo que quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que la captura fue posible tras una alerta emitida por un arco carretero, la cual fue recibida por el Centro de Mando Estatal, por lo que agentes de la SSEM acudieron a la colonia para verificar la situación.

De acuerdo con los registros de las autoridades, la camioneta blanca fue robada en calles de la colonia Los Reyes Acaquilpan Centro, en jurisdicción del municipio de La Paz, el 26 de diciembre de 2025.

De forma inmediata, se implementó un operativo de localización para su aseguramiento; momentos después efectivos de la Policía Estatal, marcaron el alto a la conductora rusa de nombre Rita “N”, de 40 años, que se identificó con un pasaporte estadounidense y quien no comprobó la posesión legal de la unidad”.

Por tal razón, la mujer y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por probable encubrimiento por receptación.

Delito de encubrimiento

En el Código Penal del Estado de México se establece que el delito de encubrimiento se comete cuando se oculte o proporcione la fuga de un inculpado con el propósito de que se substraiga de la acción de la justicia.

También lo comete quien, sin haber participado en el hecho delictuoso, altere, destruya o sustraiga evidencia del delito para impedir su descubrimiento, dificultar la investigación o reconstrucción del hecho.

A los responsables de este delito se les impondrán de uno a tres años de prisión y de 30 a 150 días multa”.

Detención en Ecatepec de roba coches

Mientras que en el municipio de Ecatepec, también en el Estado de México, fue asegurado un vehículo que estaría relacionado con el robo de dos camionetas el 8 de marzo.

Foto: Especial

Luego de presentarse las denuncias por el robo de las unidades, se analizaron las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, así fue posible captar un auto compacto negro, el cual fungía como muro.

Tras ingresar los datos a la base de datos, uno de los Arcos Carreteros detectó el paso del vehículo implicado, el cual se observó en la colonia Polígonos V, lugar al que acudieron unidades de la Policía Estatal para verificar su estatus”.

Foto: Especial

Dentro de la unidad estaban dos hombres identificados como Abel “N” de 34 años y Edwin “N” de 35, al consultar los datos con el Centro de Mando, se confirmó que se trata de la unidad motivo de la consigna.

Luego de no acreditar la propiedad del vehículo, los dos hombres y la unidad asegurada, fueron trasladados ante el Ministerio Público donde se dará continuidad a las indagatorias”.

*DRR*