Mueren cuatro personas tras desplome de  huachitúnel en Acolman, Edomex 

Cuatro hombres perdieron la vida al quedar atrapados en un huachitúnel que perforaban para poder llegar a ductos de Pemex que se encuentran en el ejido Santa Catarina en el municipio de Acolman, Estado de México.

De acuerdo a los primeros reportes, familiares de los desaparecidos los reportaron como no localizados y dieron como último punto de referencia una vivienda ubicada en el citado ejido, por lo que al presentarse detectaron que al interior del inmueble había un túnel, el cual se colapsó.

A la zona llegaron elementos de la Guardia Nacional, policía estatal, municipal y cuerpos de emergencia, así como de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes acordonaron la zona y establecieron un centro de mando.

Presuntamente el túnel tiene una distancia de casi 200 metros de la casa hasta llegar al ducto de Pemex.

El hallazgo de un taladro hechizo hizo que las autoridades lo tomaran como referencia, además de detectarse emisión de combustible, pero al realizar monitoreos de explosividad en las cuatro excavaciones realizadas resultó con 20 por ciento, por lo que iniciaron los trabajos para rescatar los cuerpos.

De acuerdo a los primeros reportes tres de los occisos: Julio Iván, Miguel Ángel y José Guadalupe, de 34, 36 y 39 años de edad, son vecinos de la zona y hermanos. El otro occiso fue identificado como Ángel de 20 años de edad.

No es la primera vez que se registra una emergencia en esta zona, de acuerdo a lo señalado por los vecinos como Francisco Ortega, quien aseguró que debido a que corren los ductos de Pemex, constantemente se escucha que perforan.

JCS