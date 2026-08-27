Procesan a tres extorsionadores de campesino en San Mateo Atenco

Un juez del Estado de México determinó la vinculación a proceso en contra de Luis Gregorio "N", Jorge Ramón “N” y Juan Daniel "N", quienes fueron acusados de extorsionar a un productor del campo mientras trabajaba en su parcela, ubicada en el municipio de San Mateo Atenco.

Los hechos ocurrieron en la colonia Reforma de ese municipio, en donde el hombre laboraba, cuando fue abordado por los tres individuos, quienes lo amenazaron y le dijeron que su tierra pasaría a manos de su patrón, además de presionarlo para que retirara una denuncia que presentó previamente.

El 5 de junio de 2026, la víctima se encontraba en su parcela ubicada en la calle Segunda 5 de mayo, colonia Reforma, en San Mateo Atenco, momento en que los vinculados arriban en una camioneta, al descender de dicha unidad se acercan a la víctima y comienzan a amedrentarlo, advirtiéndole que ese terreno será para su patrón. Y, en caso de seguir con el tema, ‘lo enterrarían en el mismo predio’”.

Además, los tres acusados sacaron de sus mochilas varias armas de fuego, que usaron para amagar al hombre y exigirle el pago de cinco mil pesos para no hacerle daño, ante el temor de lo que pudieran hacerle a él o su familia, accedió a entregar dos mil pesos.

Las intimidaciones continuaron: días después observó que bajo el portón de su casa había un papel doblado, la hoja contenía escritas varias amenazas, por lo que se incrementó el temor dela víctima por su vida, seguridad y bienes.

Debido a esa situación, el Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar a los presuntos responsables, por lo que se solicitó la orden de aprehensión en su contra por el delito de extorsión.