Detienen en Ecatepec a sujeto buscado por robo calificado cometido en CDMX

Elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, Estado de México, con respaldo de Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a un sujeto quien contaba con orden de reaprehensión vigente por robo con violencia, mismo que fue entregado a policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), para su traslado al reclusorio y presentación ante un juez de control.

La detención se registró cuando policías del sector 4 recibieron un reporte vecinal sobre la presencia de un sujeto arriba de la azotea de una vivienda, hechos ocurridos en la colonia La Morena, quien al parecer podría portar un arma de fuego.

Al acudir al punto señalado, en una reacción inmediata confirmaron la presencia del masculino y lo aseguraron.

El detenido fue remitido al Juzgado Cívico por alteración al orden, al consultar sus datos en Plataforma México, el sistema reflejó un mandamiento judicial de reaprehensión vigente por robo calificado en la Ciudad de México, por lo que se realizó el protocolo correspondiente para presentarlo ante el Ministerio Público.

Jorge Miguel “N”, de 39 años, fue trasladado en un dispositivo de seguridad de la Policía Metropolitana y de la Marina del Juzgado Cívico al Centro de Justicia de Ecatepec, donde fue entregado a policías de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, posteriormente al Reclusorio Preventivo Varonil Sur para presentarlo ante un juez de control.