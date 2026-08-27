“O sea, ¿sí pero no?”: Policía inventa nueva infracción por “pasarse el verde” | VIDEO

Un operativo de tránsito terminó con un giro digno de comedia cuando un policía aparentemente confundió las señales del semáforo al explicarle a un automovilista por qué lo había detenido.

El momento quedó grabado y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios hicieron lo que mejor saben hacer ante este tipo de escenas: convertir una confusión de segundos en una avalancha de memes, sarcasmo y preguntas difíciles de responder.

En el video se observa al elemento marcarle el alto a un conductor, aparentemente por una infracción relacionada con el semáforo. Todo parecía ser una intervención vial más, hasta que llegó la explicación del agente.

De acuerdo con lo que se escucha en la grabación, el policía aparentemente pretendía reclamarle al automovilista por haberse pasado la luz roja. El pequeño detalle es que terminó diciéndole que se había “pasado el verde”.

La frase dejó desconcertados a quienes estaban presentes, pues, al menos en condiciones normales, la luz verde es precisamente la señal que permite continuar la marcha. Es decir, el conductor habría enfrentado un curioso dilema: ¿cómo se sanciona algo que el propio semáforo permite hacer?

Uno de los aspectos que más llamó la atención ocurrió cuando el policía aparentemente se dio cuenta de que estaba siendo grabado. Tras advertir la presencia de la cámara, el elemento decidió retirarse del lugar y el intercambio terminó ahí.

El semáforo, protagonista involuntario

Más allá de las bromas, el episodio volvió a poner sobre la mesa la relación entre automovilistas y agentes de tránsito, así como la importancia de que las infracciones sean explicadas de manera clara durante un operativo.

Por ahora, lo único que quedó perfectamente registrado fue una frase que difícilmente pasará desapercibida en redes: “se pasó el verde”.