Mega jornada de limpieza retira 40 toneladas de desechos en Metro La Paz

Más de 40 toneladas de basura, tierra, troncos, hierba, pasto, entre otros desechos, fueron retirados de las inmediaciones del paradero del Metro de La Paz, con lo que se busca dar seguridad a quienes transitan por la zona.

Al encabezar la Mega Jornada de Limpieza en los camellones y accesos al paradero del Metro La Paz, la presidenta municipal, Martha Guerrero Sánchez, destacó que esta es una zona que fue olvidada por anteriores administraciones, lo que ocasionó la acumulación de basura y el crecimiento de la hierba que impedía una visibilidad adecuada.

Mencionó que para esta acción contó con la participación de personal de diversas áreas de la administración y se sumaron vecinos y dueños de comercios, con lo que se mejoró la imagen urbana y se dio un cambio en esta zona, que es una de las vialidades de gran afluencia vehicular.

De esta forma, se llevó a cabo la jornada de limpieza sobre la calle Camino al Pozo —entrada al paradero—, donde se recolectaron más de 40 toneladas entre basura, tierra, maleza, llantas y otros obstáculos que impedían el libre tránsito sobre dicha vialidad, apuntó.

Fue así como el personal de la Dirección de Servicios Públicos y Mejoramiento Urbano, en coordinación con las direcciones de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, entre otras, participó en la jornada de limpieza.

En la actividad, se efectuaron trabajos de corte de pasto y arbustos, corte de árboles caídos por los vientos, así como el balizamiento de guarniciones y de algunos pasos peatonales; y se utilizaron camiones de volteo, recolectores de basura y herramientas diversas para realizar las tareas.

De igual forma, fueron retiradas algunas personas que utilizaban como sitios para pernoctar un tubo de casi 60 centímetros de diámetro y unos pozos de visita para el manejo de válvulas, sitios que habitaban sin ningún control sanitario, debido a que utilizaban la vía pública como sanitarios.