Darán nueva vida a la Línea 3 del Metro; le inyectarán 40 mil mdp

El primer tramo de la Línea 3 del Metro inició operaciones en 1970 y, luego de varias décadas, presenta deficiencias en prácticamente todos sus sistemas, de acuerdo con un diagnóstico publicado en la Gaceta Oficial del gobierno de la Ciudad de México.

Las vías tienen un deterioro generalizado particularmente en durmientes de madera y concreto, fijaciones, balasto y aparatos de cambio de vías.

El sábado 22 de agosto una avería en un aparato de cambio de vías dejó fuera de servicio el tramo de Centro Médico a La Raza de las 21:00 a las 22:30 horas.

El tramo norte de la Línea 3, ubicado sobre la avenida Insurgentes, sufre hundimientos que afectan las estructuras y también a los talleres de mantenimiento en Ticomán.

Deficiencias en la Línea. Héctor López

Los sistemas integrales de protección contra incendio en estaciones, túneles, subestaciones y talleres son insuficientes o inexistentes.

Tiene la necesidad de actualizar los sistemas de alimentación eléctrica, subestaciones, distribución de tracción, ventilación y sus zonas de mantenimiento y maniobras son ineficientes.

Los sistemas de señalización, telecomunicaciones, pilotaje automático, mando centralizado y regulación automática padecen obsolescencia.

Estas condiciones han derivado en: incremento de intervenciones correctivas. Restricciones de velocidad en ciertos tramos. Riesgos operativos asociados al desgaste acumulado. Obsolescencia tecnológica en subsistemas críticos”, señaló la autoridad en el documento.

Rumbo al rescate

Ante esta situación, el gobierno de la Ciudad de México planea rehabilitar la línea con una inversión de 40 mil millones de pesos, para cual se realizarán cierres escalonados del servicio a partir de 2027.

El proyecto de rehabilitación tiene por objeto la renovación de la obra civil, estaciones, la rehabilitación de los sistemas de vías, eléctricos, electrónicos, mecánicos, electromecánicos de accesibilidad para personas con movilidad reducida y los de información hacia el usuario, así como el suministro de 45 trenes nuevos.

La rehabilitación deberá mejorar la experiencia del usuario al incrementar la capacidad de transporte, la calidad integral de los espacios y componentes a través de los cuales los usuarios reciben el servicio.

Reproducir Obras en Línea 3 del Metro que anunciaron para diciembre de 2025, sin cierre de servicio.

Deberá garantizar que la infraestructura, los sistemas y el equipamiento permitan la operación segura.

“El Proyecto deberá diseñarse y ejecutarse bajo el principio de minimizar la afectación a los usuarios y maximizar la continuidad operativa de la Línea 3 del Metro durante todas las fases del proyecto”, señaló.

Actualmente, la Línea 3 es la tercera que más usuarios transporte dentro de la red del Metro con unos 620 mil pasajeros al día, sólo detrás de las 2 y 1.

Al respecto, se solicitó entrevista sobre el tema al STC, pero no la otorgó.

Deterioro generalizado en las vías, particularmente en durmientes de madera. Héctor López

Cumple Metro 57 años con megaproyecto

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) cumple 57 años en operación y lo hace con el proyecto en puerta de rehabilitar la Línea 3 del Metro.

Este 4 de septiembre es el aniversario del STC y también en esas fechas, del 3 al 11 de septiembre, estaba programado el proceso de evaluación de las propuestas de inversión del proyecto, de acuerdo con las fechas publicadas en los lineamientos y criterios para la presentación de propuestas de proyectos de coinversión publicadas por el Fideicomiso Público de Administración y Pago BM/5131 denominado Fico.

Se requiere actualizar los sistemas de alimentación eléctrica, subestaciones, distribución de tracción, ventilación... Héctor López

Estaba agendado que el 14 de septiembre se diera el fallo del proceso de selección de los inversionistas para la implementación y desarrollo del proyecto de rehabilitación de la Línea 3 que corre de Indios Verdes a Universidad.

Sin embargo, el pasado lunes el titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García, informó que la presentación de propuestas de las empresas interesadas, que tenía fecha límite el 31 de agosto, fue prorrogada siete días, por lo que se ajustaría todo el proceso.