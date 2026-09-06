Suman 10 muertos y 81 heridos por explosión de pirotecnia en Temascalcingo

La celebración patronal de Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, Estado de México, terminó en tragedia la noche del sábado 5 de septiembre, luego de que material pirotécnico almacenado en un espacio utilizado como bodega dentro de la parroquia explotara al término de una misa.

El saldo se elevó a 10 personas fallecidas y 81 lesionadas, de acuerdo con los reportes de las autoridades que atendieron la emergencia.

La detonación ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando los asistentes habían concluido la celebración religiosa. En el lugar se encontraban almacenados artefactos pirotécnicos, entre ellos bombas de luz y cohetones, que habrían detonado de manera repentina.

La explosión provocó una emergencia de grandes dimensiones y movilizó a corporaciones de seguridad, protección civil, servicios médicos y fuerzas armadas de distintos municipios y de los tres órdenes de gobierno.

El saldo aumentó durante la noche

En un primer momento fueron reportadas nueve personas fallecidas en el sitio.

Sin embargo, a las 23:15 horas, autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre de 52 años en el Hospital General de Atlacomulco. La víctima no sobrevivió a las lesiones que sufrió durante la detonación.

Con este deceso, el número de personas muertas aumentó a diez.

El reporte establece que entre las víctimas se encuentran cinco mujeres, tres hombres y dos menores de edad.

Hasta las 23:00 horas habían sido identificadas Antonia, Marcelina, Vanessa, Catherine, Lucero, Adilene y Miguel Ángel. En ese corte informativo, dos de las víctimas permanecían pendientes de reconocimiento.

La identificación y entrega de los cuerpos quedó a cargo de las autoridades ministeriales.

64 personas resultaron heridas

La explosión también dejó un elevado número de personas lesionadas.

64 heridos fueron trasladados a diferentes hospitales públicos y privados de Temascalcingo, Acambay y Atlacomulco.

Entre los pacientes se encuentran niñas, niños y adolescentes.

La gravedad de algunas lesiones obligó a realizar traslados hacia unidades médicas con capacidad para atender quemaduras de consideración.

Uno de los casos reportados corresponde a un hombre de 45 años, quien ingresó al Hospital General IMSS 252 de Atlacomulco con quemaduras de tercer grado.

Otro paciente, de 36 años, presentó quemaduras de segundo grado en aproximadamente 50 por ciento de la superficie corporal y fue trasladado al Hospital Nicolás San Juan.

La atención médica se extendió durante la noche y las primeras horas posteriores al siniestro, mientras las autoridades mantenían activo el operativo de emergencia.

Entre las personas lesionadas se encuentran los sacerdotes Fernando Chávez Cruz y Javier Sánchez Montes. Facebook

Un amplio despliegue de cuerpos de auxilio

La magnitud del incidente llevó a concentrar en Santa María Canchesdá a personal de distintas corporaciones.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) recibió el reporte a través del C5 y desplegó elementos para resguardar el sitio, proteger a la población y facilitar las labores de emergencia.

En total, 40 elementos de la dependencia participaron en el operativo.

Para coordinar las acciones fue instalado un Sistema de Comando de Incidentes, en el que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno y fuerzas armadas.

A las labores se incorporaron elementos de Protección Civil del Estado de México, así como cuerpos municipales de Temascalcingo y localidades cercanas.

También acudieron integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Cruz Roja y cuerpos de emergencia municipales.

Las corporaciones de Temascalcingo recibieron apoyo de personal de Ixtlahuaca, El Oro, San José del Rincón, Acambay y Atlacomulco, además de equipos provenientes de Contepec, Michoacán, y de la Comisión Nacional de Emergencia de Atlacomulco.

La presidenta municipal de Temascalcingo, Verónica Moreno Martínez, también acudió al lugar junto con personal de Protección Civil.

La zona permanece bajo resguardo

Una vez atendida la emergencia inmediata, el trabajo de las autoridades se concentró en preservar la escena y determinar qué provocó la detonación.

La zona quedó bajo resguardo para permitir las diligencias ministeriales, el levantamiento de los cuerpos y la inspección de las instalaciones afectadas.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones correspondientes.

También acudió personal del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, que participa en las labores relacionadas con el material explosivo.

El reporte identifica a Javier González Rangel, originario de la comunidad de Santa Ana Yenzú, como encargado de la pirotecnia.

Por ahora, las autoridades deberán determinar las condiciones en que el material se encontraba almacenado y qué circunstancia desencadenó la explosión.

Delfina Gómez expresa condolencias

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas.

Expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en la explosión ocurrida en Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo”, señaló la mandataria a través de sus redes sociales.

Gómez Álvarez aseguró que el gobierno estatal acompañará a las personas afectadas y subrayó que la prioridad es atender a las víctimas y mantener bajo control cualquier riesgo en la zona.

Los servicios de Protección Civil, SUEM, Bomberos de la región, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal continuarán trabajando de manera coordinada para atender y brindar apoyo a las personas afectadas”, afirmó.

La administración estatal también informó que mantiene acciones para evaluar los daños y brindar apoyo a las familias afectadas.