Vecinos de Atizapán exigen regular cobro de multas abusivas en condominios

Vecinos de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, exigieron a las autoridades regular la operación de las administraciones en fraccionamientos y condominios.

La inconformidad comenzó a brotar en este residencial llamado Rancho San Juan, ubicado sobre la avenida Jorge Jiménez Cantú, en la Zona Esmeralda.

Denuncian cobros indiscriminados de multas que consideran absurdas, con cantidades excesivas y sin una base dentro de la normatividad interna.

“Y ahorita yo no puedo entrar a mi predio a construir porque me quieren cobrar 50 mil pesos mensuales; porque haz de cuenta si tú te tardas dos años en construir y te tardas te cobran 50 mil pesos pero tú puedes cancelar la obra y cuando la quieres reactivar ya no te dejan y te alargan el tiempo para que tú pagues esos 50 mil pesos, que no tienen fundamentos para cobrarlos”, dijo el condómino.

Interpusieron denuncias y hay dos carpetas de investigación abiertas en Barrientos. Señalan ejemplos en los que por una bolsa de basura al exterior de una vivienda les pueden cobrar hasta 20 mil pesos; además, les prohíben la entrada al conjunto habitacional y bloquean las visitas y la entrega de correspondencia o paquetería.

Sin colocación de radares de velocidad, la administración determina que un vehículo excedió los límites para cobrar 25 mil pesos, sumas que se dan en efectivo o transferencia sin otorgar un comprobante a cambio.

Otros vecinos también ofrecieron su testimonio, pero de manera anónima, debido a que dicen vivir acosados y bajo amenaza.

“¿Qué castigos tenemos? Pues es el libre acceso a nuestro patrimonio o domicilio, a nuestra casa, simplemente cancelan biométricos o la entrada es por el servicio y esto es completamente exagerado lo que están actuando estas personas del Comité de Vigilancia”, comentó.

“Ha sido pésima, hace poco tuvimos un evento, aquí a las 12 de la noche tiene que acabar el evento y ese día acabó a las 10 de la noche y me querían cobrar 25 mil pesos por el hecho de los decibeles cuando no te muestran una máquina para checar o revisar, se me hace injusta esa parte”, subrayó otro vecino.

Se solicitó una entrevista con el presidente del Comité Vecinal de Rancho San Juan, pero no había nadie disponible en ese momento.

Más tarde acudimos al Palacio de Gobierno de Atizapán; sin embargo, informaron que nadie laboraba ese día por el aniversario de la construcción del edificio del gobierno municipal.

Mientras tanto, los vecinos tendrán que seguir lidiando con cuotas cuestionables.