Derrame de combustible contamina manantial en comunidad de Huixquilucan

El derrame de combustible, provocado tras el choque de un tráiler contra una pipa que transportaba dicho material, sobre la autopista Toluca-Naucalpan, provocó daños en el manantial Agua Bendita de la comunidad de Magdalena Chichicaspa, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

El accidente se registró la mañana del jueves en el kilómetro 28 en el paraje La Canaleja, cerca del punto donde ocurrió el choque corre un río que abastece al manantial, los vecinos reportaron que el combustible derramado afectó los cárcamos de almacenamiento del cuerpo de agua, lo que pone en riesgo a la red de agua potable de la zona.

Dicho manantial está a cargo del comité de Agua Ejidal de Magdalena Chichicaspa, que ordenó de inmediato la desconexión de los cárcamos afectados, para evitar que el combustible llegara a las casas.

Sin embargo, en un comunicado dirigido a los vecinos, se informó que hay afectaciones por el derrame en la línea maestra del manantial de Agua Bendita, así como en la línea del tanque principal, situación que ya se reportó al Sistema de Autopistas y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) y Autopistas de Vanguardia SA de CV, por lo que exigen acciones inmediatas.

Asimismo, solicitaron a la ciudadanía su colaboración para identificar cualquier anomalía.

En caso de percibir un olor a gasolina en el agua o la misma esté aceitosa, favor de tomar una muestra, guardarla y de inmediato reportarla con nosotros, para realizar las investigaciones pertinentes, hacer estudios químicos en las tuberías y/o tomas. Ya se tomaron cartas en el asunto y se están haciendo las diligencias necesarias ante las autoridades para deslindar responsabilidades”, asentó el Comité de Agua ejidal y Comunidad Indígena Otomí de Magdalena Chichicaspa.

Además, se informó que debido a que la comunidad se abastece por un comité de aguas le corresponde a la Comisión de Aguas revisar la situación que predomina en la zona.

Los afectados mencionaron que la comunidad solicitó, desde hace dos años, a la empresa de la autopista que cambiará los drenajes para evitar que derrames, como los ocurridos por accidentes, contaminaran su agua; sin embargo, no fueron tomados en cuenta.

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