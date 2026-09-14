Lluvias en Tlalnepantla y Ecatepec dejan inundaciones, autos arrastrados...

Las lluvias registradas durante las últimas horas en el Estado de México (Edomex) provocaron inundaciones en los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec, en donde el agua provocó corrientes y arrastró autos.

Una de las zonas más afectadas fue la colonia Arbolitos Xalostoc, el agua subió en algunos puntos hasta los 50 centímetros, convirtiendo calles en ríos, lo que generó que varios vehículos que quedaran atrapados.

En la zona oriente del municipio, en las inmediaciones del Deportivo Caracoles, una camioneta fue arrastrada, sin que sus ocupantes resultaron lesionados.

En Ecatepec, también el agua provocó afectaciones en la vía Morelos y Hank González, en donde también quedaron atrapados automóviles que quisieron pasar por las vialidades.

Cuerpos de emergencia y de los organismos de agua trabajan para bajar los niveles en las vialidades y se pudiera restablecer la circulación.

Se esperan lluvias para el Grito

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para mañana 15 de septiembre se espera cielo medio nublado a nublado durante el día en el Valle de México.

Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y en el Edomex.

Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.