Lluvia causa encharcamientos en GAM e Iztapalapa; prevén tormentas para el Grito

La lluvia de este lunes dejó encharcamientos en vialidades como Estado de México, en Gustavo A. Madero, y Calzada Ermita Iztapalapa.

La precipitación se acumuló más en la zona alta de la alcaldía Gustavo A. Madero y en los límites con Tlalnepantla y Ecatepec, municipios mexiquenses que padecieron fuertes afectaciones.

Para las 19:30 horas, en la zona de Chalmita y Sierra de Guadalupe se registraron 23 milímetros (mm) de lluvia o 23 litros por metro cuadrado.

Mientras que, en la zona de Cárcel de Mujeres, en Iztapalapa, eran 10 mm.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía la Alerta Amarilla por lluvias en toda la capital.

Para este martes, cuando se celebra el Grito de Independencia, por la tarde-noche se esperan lluvias de hasta 25 mm con tormentas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.