Perrito Loky espera nueva oportunidad tras ser rechazado por su familia en Neza

Loky, un perrito mestizo de aproximadamente 11 meses, hasta este fin de semana tenía un techo y una niña que lo cuidaba, pero la familia que lo tenía ya no lo quiso y trató de echarlo a la calle en Ciudad Nezahualcóyotl.

Paola, de 10 años, no quería separarse de Loky, su compañero inseparable, por lo que incluso estuvo en la calle con su lomito hasta que un vecino la auxilió.

Pero la niña no podía dejarlo porque lo quiere y ella tiene 10 años. Estaba ayer en la noche, a las 10 de la noche, ahí tratando de dejar al perrito, pero no quería dejarlo, y mi hija es amiga de la niña, entonces mi hija se trajo al perrito para que no quedara abandonado y ahorita estamos buscándole un dueño”, explicó Fernando Gutiérrez, quien ayudó a la pequeña.

Sin embargo, Fernando no se puede quedar con Loky, por lo que lo llevó a la Feria de los Seres Sintientes en Nezahualcóyotl, con la esperanza de que alguien lo adoptara.

Excélsior

Estamos buscando a alguien que pueda adoptar a Loky, ya que es un perrito que cuidaba a una niña, pero el día de ayer, que tiene 10 años, le dijeron que ya no lo querían en la casa, que lo sacara, que lo dejaran ahí en la calle, lo abandonaran”.

Sin embargo, perritos como Loky, al igual que Kira, Milagros y Tigresa, que fueron rescatados de la calle y del maltrato, aunque buscan una nueva oportunidad para tener un hogar, por ser de talla grande, no ser de raza o no ser cachorros no son adoptados.

Ellos, como lomitos, se nos hace más complicado darlos en adopción, ya que la gente busca más animalitos de talla pequeña porque quieren crecer junto con ellos y empezar a crecer y darles una formación desde pequeños con ellos. Como ya vienen con una vida, no es muy fácil darlos en adopción”, explicó Óscar Benítez, responsable del Módulo de Adopciones en Nezahualcóyotl.

Excélsior

Kira y Milagros estuvieron por dos días en la Feria de los Seres Sintientes, en donde hubo vacunación, desparasitación y adopciones, esperando que alguien les diera un hogar, y Tigresa parecía que había encontrado un hogar, pero en menos de 24 horas la regresaron, sin darle oportunidad de que la conocieran.

La gente no está siendo consciente de un ser sintiente; no es un objeto, es una vida y, tal cual, es una vida. A veces nosotros lo tomamos como un objeto, el cual es diversión, y no podemos estar jugando con una vida... Ellos piensan que por ser un animalito lo podemos hacer como nosotros quisiéramos; no implica mucha responsabilidad”.

Nezahualcóyotl tiene un alto índice de maltrato y abandono de los animales, por lo que con ferias y campañas se busca concientizar y crear la cultura de la adopción que permita que lomitos como Loky, de 11 meses de edad, puedan encontrar un nuevo hogar.