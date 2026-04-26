Lanzan programa “Supercito” con productos hasta 50% más baratos en Atizapán

El diputado local por Atizapán de Zaragoza y presidente estatal del PAN en el Estado de México, Anuar Azar, impulsa las “Mega Jornadas de Apoyo al Gasto Familiar” y el programa “Supercito”, con presencia en distintas colonias del municipio.

Las acciones se realizan en un contexto de incremento en precios de productos básicos y servicios.

“Hoy todo cuesta más. El súper, la carne, las medicinas… cada semana alcanza para menos”, señaló el legislador en redes sociales.

De acuerdo con Azar, las jornadas buscan acercar productos y servicios a bajo costo, con ahorros de hasta 50%.

Entre la oferta se incluye la venta de tinacos, calentadores, pintura e impermeabilizantes a precios accesibles.

En paralelo, el programa “Supercito” ofrece abarrotes y productos de consumo diario con descuentos similares, como una alternativa para reducir el gasto cotidiano de los hogares.

Las jornadas también contemplan servicios y módulos de atención para la población, como parte de la estrategia territorial del legislador.

“Cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando más hay que responder”, afirmó.

Azar sostuvo que estas acciones forman parte de su trabajo en campo, con presencia constante en colonias del municipio.

Las jornadas más recientes se llevaron a cabo en la colonia Lomas de San Lorenzo, en la parroquia de San Lorenzo, y en Vallescondido.

JCS