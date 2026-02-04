Identifican a policías ministeriales del Edomex acusados de varios delitos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició 110 expedientes, 67 investigaciones de oficio y recibió 43 denuncias por publicaciones que señalan conductas delictivas supuestamente cometidas por servidores públicos de esa institución.

Al realizar investigaciones y analizar publicaciones y videos, se pudo identificar señalamientos en contra de 39 servidores públicos de la fiscalía y ocho personas ajenas, de estas últimas, cinco aún no han sido plenamente identificadas al no existir indicios suficientes, por lo que la investigación continúa.

Con los indicios e información recabada se estableció la probable intervención de ocho policías de investigación en la comisión de uno o más ilícitos. Por este motivo, se ejerció acción penal en contra de ellos, dos por el delito de extorsión y seis por usurpación de funciones públicas, los agentes se encuentran a la espera de la audiencia de formulación de imputación.

Respecto a otros 20 elementos señalados en las indagatorias, se continúa con la investigación para esclarecer los hechos y su probable participación en los mismos, sin que hasta este momento existan indicios suficientes para una imputación, también se iniciaron procedimientos administrativos en su contra.

Por cuanto hace a otros 11 servidores públicos, se estableció que no se encuentran relacionados con alguna conducta delictiva motivo de estas investigaciones.

Adicionalmente, se identificó que tres individuos ajenos a la fiscalía y quienes fueron denunciados por las víctimas, presuntamente intervinieron en hechos constitutivos de delito, por ese motivo se ejercitó acción penal en su contra por secuestro con fines de extorsión.

Denunciantes no rinden declaración

Para continuar con la integración de los expedientes de investigación, el Agente del Ministerio Público contactó a 41 presuntas víctimas para aportar mayores datos a su denuncia; sin embargo, a pesar de manifestar su interés, desde el 19 de enero a la fecha, solo tres acudieron a rendir su entrevista, lo que permitió la judicialización.

“En términos de lo dispuesto por el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que las publicaciones analizadas constituyen expresiones de crítica no sustentadas, contradictorias entre sí o con información imprecisa, por lo que no configuran conductas delictivas, se determinó el archivo temporal de 43 expedientes, en tanto se recaben mayores indicios o datos de prueba”.

Resulta importante referir que, respecto a uno de los sujetos señalado por los denunciantes, al cual le atribuyen prácticas extorsivas realizadas en el año 2025, la investigación identificó que se trata de un elemento de la Fiscalía que falleció en cumplimiento de su deber en 2020, por lo que resultan inverosímiles las publicaciones.

Foto: FGJEM

Inmovilizan vehículos oficiales

Asimismo, las indagatorias advierten la presencia de 34 vehículos, de los cuales12 son ajenos a la institución y 22 pertenecen a la fiscalía.

Respecto a los vehículos oficiales, se pudo establecer que dos de ellos fueron instrumento para la comisión de los ilícitos denunciados, por lo que quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público; nueve no se encuentran relacionados con algún delito y de los 11 restantes, hasta el momento no se ha establecido su utilización en los hechos denunciados.

Por este motivo, en tanto se considere útil para la investigación, el fiscal General del Estado de México, instruyó que fueran concentrados en instalaciones de la Fiscalía, la totalidad de los vehículos con características similares a los denunciados, por lo que 60 unidades tipo Charger color blanco fueron resguardadas en la bodega de evidencias, 33 en el complejo central y cinco más en el área de control de equipo.

“Se emitió una circular dirigida a todos los servidores públicos de la Fiscalía del Estado de México, sobre el adecuado y obligatorio uso de uniformes, gafete y troquel, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, serán sujetos a las sanciones correspondientes, entre las que se contempla la baja definitiva”.

Las autoridades destacaron que, a través de acciones operativas diversas relacionadas con estas investigaciones, se logró la detención en flagrancia de 21 individuos, a los cuales se les aseguraron armas de fuego, dosis de narcóticos, prendas e insignias apócrifas, así como vehículos con los que pretendían simular pertenecer a alguna corporación policial de los tres órdenes de gobierno. Estos sujetos están relacionados en la comisión de delitos de homicidio, extorsión y robo de vehículo, entre otros.

Foto: FGJEM

Los detenidos son:

Ramón “N”

Adolfo “N”

Brian Yosef “N”

Erick Manuel “N”

Erick “N”

Carlos Eduardo “N”

Sergio “N”

Víctor Manuel “N”

Gustavo “N”

Omar Domingo “N”

José Juan “N”

Néstor “N”

Enrique “N”

Omar “N”

Lucio “N”

Dilyan Citlali “N”

Brandon Azael “N”

Sergio “N”

Roberto “N”

César Iván “N”

Fernando “N”

