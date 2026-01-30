Capturan a policías municipales de Tultitlán acusados de homicidio

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en el Estado de México fueron detenidas 11 personas, quienes integraban diversas bandas criminales que están relacionadas con, por lo menos, 16 homicidios; dos de los capturados se desempeñaban como policías municipales.

“En el Estado de México, mediante labores de inteligencia e investigación, las instituciones del @GabSeguridadMX, en coordinación con la @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, detuvieron a 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco, vinculadas con al menos 16 homicidios, además de participar en la venta y distribución de droga”, informó en su cuenta de X.

En la misma red social se detalló que los detenidos pertenecen a las bandas “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”.

Los dos policías municipales fueron identificados como Lucio “N”, alias “El Señor del sombrero”, así como Enrique “N”, ambos elementos de la Policía Municipal de Tultitlán.

“Seguiremos operando de manera coordinada con las entidades federativas para evitar la impunidad y fortalecer la seguridad de la población”.

Resultados de seguridad en Edomex

Hace dos semanas, García Harfuch informó que, en el último trimestre de 2025, en el Estado de México fueron detenidas dos mil 426 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 500 armas de fuego y un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina.

De dichas detenciones destacaron las de 17 personas, consideradas objetivos prioritarios, ya que se desempeñaban como operadores de grupos delictivos vinculados con el tráfico de droga, extorsión, homicidio, robo, despojo y comercialización de armas.

“La acción llamada como “Enjambre” permitió investigar y detener a servidores y exservidores públicos relacionados en hechos delictivos y desarticular redes criminales que operan en el Estado de México. En ese operativo suman 60 detenidos, incluyendo presidentes municipales y directores de seguridad. Además, se han obtenido, de estas 60 detenciones, 18 sentencias condenatorias”, destacó desde Ecatepec.

Mientras que con el operativo “Liberación”, para desarticular esquemas de extorsión para obligar a las víctimas a comprar o vender productos bajo condiciones impuestas, se realizaron cateos en 63 inmuebles de 14 municipios, en los que se vendían materiales de construcción, animales de granja y productos de canasta básica.

Tras la acción de la autoridad, los materiales de construcción, animales y alimentos asegurados fueron donados a las comunidades afectadas por este delito.

“En otra estrategia, coordinada entre fuerzas federales y estatales para combatir el robo a transporte de carga en carreteras mexiquenses, que dio como resultado la detención de 63 personas relacionadas con el robo a transporte de carga; además, se aseguraron 136 inmuebles, vehículos, armas de fuego y mercancía robada”, añadió el secretario.

