Recicla-ON busca frenar la contaminación por residuos electrónicos en Neza

Con el objetivo de promover el manejo adecuado de los residuos electrónicos y contribuir al cuidado del medio ambiente y los recursos hídricos, el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl se suma al programa Recicla-ON, con el que busca evitar que los aparatos electrónicos que han concluido su vida útil sean desechados de manera incorrecta y terminen contaminando calles, suelo y cuerpos de agua.

El presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo señaló que, por medio de esta iniciativa, los habitantes de Nezahualcóyotl podrán entregar dispositivos electrónicos que ya no utilicen para que reciban un manejo adecuado y de esta manera contribuir en la prevención de la contaminación del agua, entre los residuos que pueden ser canalizados mediante este programa se encuentran computadoras, teléfonos celulares, cables, electrodomésticos y otros equipos electrónicos.

Programa de reciclaje Especial

Precisó que, mediante el aprovechamiento de los residuos electrónicos recolectados, es posible contribuir a la obtención de filtros con capacidad para filtrar hasta 960 litros de agua al día, equivalentes aproximadamente a 50 garrafones, este beneficio forma parte del vínculo entre la adecuada disposición de los residuos electrónicos y las acciones orientadas al cuidado y aprovechamiento responsable del agua.

Detalló que, en Nezahualcóyotl se habilitó un centro de acopio en la Explanada del Palacio Municipal, donde las y los vecinos podrán llevar sus residuos electrónicos del 18 al 21 de agosto, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con la finalidad de que sean canalizados mediante el programa Recicla-ON y reciban un destino adecuado.

Cerqueda Rebollo resaltó que la importancia de esta acción radica en que la disposición inadecuada de los residuos electrónicos puede generar afectaciones ambientales, particularmente cuando estos materiales llegan a cuerpos de agua, de acuerdo con información de la CAEM, el programa Recicla-ON tiene como finalidad fomentar la correcta gestión de estos residuos, así como contribuir a disminuir la contaminación del aire, agua y suelo y prevenir posibles riesgos para la población.

Aseguró que una vez que realizan la entrega de sus dispositivos electrónicos, se les obsequian un Juego de la Acuaoca con la finalidad de reforzar las acciones preventivas para el cuidado del agua, mismas que se pueden enseñar de forma lúdica a las niñas y niños residentes de los domicilios de Nezahualcóyotl.

Indicó que, de acuerdo con los resultados reportados por la CAEM para la jornada 2024-2025 de Recicla-ON, se logró recolectar aproximadamente 5.8 toneladas de desechos electrónicos, materiales que posteriormente fueron aprovechados para obtener filtros de agua destinados a familias de comunidades del Estado de México donde el acceso al agua potable es complicado.