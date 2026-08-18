Arranca en Chimalhuacán la construcción de cuatro puentes vehiculares con inversión millonaria

Con una inversión total de 995 millones de pesos presupuestada para la región, los gobiernos federal y del Estado de México, dieron inicio a la edificación de cuatro nuevos puentes vehiculares en el municipio de Chimalhuacán.

Esta infraestructura forma parte de las primeras acciones del Plan Oriente impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Las obras en esta demarcación mexiquense contemplan el desarrollo de 5.7 kilómetros de longitud en pasos elevados para este año, así como una proyección de seis kilómetros adicionales de vialidades para el año 2027.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que el pasado 15 de agosto arrancaron formalmente los trabajos de tres estructuras ubicadas sobre las vialidades Xaltipac, Los Olivos y el eje Chimalhuacán–Universidad Politécnica, sumándose al puente iniciado de manera anticipada en el sector de San Lorenzo.

El proyecto global abarca la edificación de 10 puentes vehiculares distribuidos en siete municipios del Valle de México, entre los que destacan Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, La Paz, Tlalnepantla y el propio Chimalhuacán.

Asimismo, las autoridades prevén que para el ciclo 2027 se incorporen siete puentes adicionales para fortalecer la conectividad metropolitana.