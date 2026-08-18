Vinculan a proceso a chofer de revolvedora por muerte de mujer en Huixquilucan

Fue vinculado a proceso Carlos “N”, quien conducía una revolvedora que presuntamente golpeó una estructura publicitaria de hierro que, al caer, provocó la muerte de una mujer en Huixquilucan.

En audiencia inicial celebrada este lunes 17 de agosto, la autoridad judicial calificó de legal la detención de Carlos “N”, quien es investigado por los delitos de homicidio culposo y daño en los bienes en agravio de una mujer.

Cabe recordar que el pasado 14 de agosto, la víctima viajaba en una camioneta y, al circular a la altura del Centro Comercial Paseo Interlomas, ubicado en el municipio de Huixquilucan, fue golpeada por una estructura publicitaria, luego de que esta fuera impactada por un vehículo tipo revolvedora de cemento que manejaba el vinculado.

Carlos “N” llevará su proceso en libertad, por lo que la autoridad judicial decretó como medida cautelar la presentación periódica durante los primeros cinco días de cada mes ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) y la exhibición de una garantía económica por 250 mil pesos.