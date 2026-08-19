Fatal accidente en la México-Pachuca: Vuelca camión, hay un muerto y varios heridos

Pasajeros sufrieron una tragedia la mañana de este miércoles sobre la autopista México-Pachuca; el autobús de pasajeros volcó a la altura del kilómetro 32, en la zona de Tecámac, Estado de México, dejando al menos una persona muerta y alrededor de 20 lesionadas.

El accidente ocurrió cerca de las 5:30 de la mañana, cuando muchos de los pasajeros apenas iban a sus centros de trabajo y hasta se encontraban dormidos. De acuerdo con los primeros testimonios, el autobús circulaba con dirección a la Ciudad de México cuando se encontró con un automóvil en los carriles de alta velocidad.

Tras el impacto, el operador perdió el control de la unidad, que también golpeó contra el muro de contención y finalmente terminó volcada sobre su costado derecho. Pasajeros quedaron atrapados y otros lograron salir mientras comenzaban a llegar los primeros cuerpos de emergencia.

Ambulancias, bomberos y elementos de la Guardia Nacional se movilizaron para auxiliar a los heridos, mientras la circulación hacia la CDMX quedó severamente afectada por las labores de rescate y el retiro de las unidades involucradas.

Aunque inicialmente se hablaba de unos 15 lesionados, el número aumentó conforme avanzó la atención de los pasajeros y se reportaron alrededor de 20 personas con distintos golpes y heridas.

La ruta que cubría el autobús comienza en el estado de Hidalgo, atraviesa municipios del Estado de México y llega hasta la Ciudad de México, por lo que a esa hora suele transportar principalmente a personas que van rumbo a sus trabajos.

Personal de las aseguradoras también llegó al sitio para comenzar los trámites correspondientes y entregar pases médicos a los pasajeros que requerían valoración o atención posterior.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron para realizar las diligencias y determinar exactamente cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades. El fallecido era un pasajero de aproximadamente 40 años.