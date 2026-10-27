Inicia en noviembre programa de bacheo y repavimentación en EdoMéx 

El próximo mes iniciará un programa de bacheo y repavimentación en los 125 municipios del Estado de México, anunciaron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La Jefa del Ejecutivo explicó que el programa también incluye iluminación en colonias para responder a las solicitudes de la población.

Ya me puse de acuerdo con Delfina tenemos que tapar todos los baches que hay en el estado de México, iluminar las colonias. Es lo que más nos pide la gente”, explicó la presidenta Sheinbaum Pardo.

El plan prevé acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de calles y vialidades, detalló la mandataria estatal, Delfina Gómez Álvarez.

Su deplorable estado exigen una decisión decidida e inmediata, así que dando respuesta a este justo reclamo de la población, en coordinación con los ayuntamientos, a partir de este noviembre lanzaremos un ambicioso programa de mantenimiento preventivo y correctivo de calles y vialidades que contemple tanto acciones de bacheo como su repavimentación integral”.

El 18 de septiembre, en Toluca, la presidenta y la gobernadora anticiparon el plan, durante un informe regional encabezado por ambas mandatarias.

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La gobernadora mexiquense entregó 17 unidades y equipos a la Junta de Caminos estatal, con una inversión superior a los 80 millones de pesos para los trabajos de bacheo y repavimentación, mientras que Petróleos Mexicanos anunció 10 mil toneladas de asfalto.