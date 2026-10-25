Azucena Cisneros inauguró cinco vialidades de concreto hidráulico en San Andrés de la Cañada

Después de años de carecer de servicios básicos, habitantes de la colonia La Negra, ubicada en la parte más alta de la Sierra de Guadalupe, en la región de San Andrés de la Cañada, cuentan con agua potable por la red y calles pavimentadas.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró cinco vialidades construidas con concreto hidráulico mediante el programa Cimientos de Esperanza, en su modalidad Mano a Mano, esquema en el que el gobierno municipal aporta los materiales y la comunidad participa con la mano de obra.

Las calles Cerrada Chabacano, Puente, Fragoso, Salitre y Puentecillo fueron rehabilitadas con la participación de los habitantes, quienes durante años enfrentaron la falta de pavimentación y las dificultades que ocasionaban las lluvias.

“Esperamos toda la vida”, afirmó Yolanda Fragoso Castro, vecina de la calle Puente, quien recordó que durante la temporada de lluvias la vialidad se convertía en lodo y representaba un riesgo para quienes transitaban por la zona.

Fragoso Castro destacó que la alcaldesa cumplió el compromiso asumido en agosto de 2025, cuando constató que el agua finalmente comenzaba a llegar por la red de suministro. La infraestructura hidráulica había sido instalada 15 años antes, pero los habitantes no contaban con el servicio.

“Sí tiene palabra, sí cumple”, expresó la vecina.

Durante la inauguración, Cisneros Coss destacó que las obras son resultado del trabajo conjunto entre autoridades y habitantes.

“Agradezco infinitamente poder estar acá arriba, inaugurando un esfuerzo conjunto. Sé que han batallado. Al final, aquí está el resultado”, señaló ante los vecinos.

La alcaldesa también llamó a preservar la Sierra de Guadalupe y evitar nuevas construcciones en la zona, al considerar que representa un espacio natural indispensable para Ecatepec y sus habitantes.

“Esto de arriba es un pulmón y ya no podemos permitir que se siga construyendo, ni que se siga invadiendo”, sostuvo.

Por su parte, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec, informó que actualmente se pavimentan alrededor de 30 calles en la región de La Cañada, aunque reconoció que aún existen vialidades pendientes de atender, por lo que continuarán los trabajos con la participación de los vecinos.

Como parte de las acciones de recuperación de espacios públicos, Cisneros Coss también inauguró la rehabilitación del parque La Palma, en la comunidad del mismo nombre, donde fueron instalados juegos infantiles y se remozaron las canchas.

El espacio, que se encontraba en condiciones de abandono, forma parte del programa Cambia de Cancha. En una siguiente etapa se contempla la construcción de sanitarios y la continuidad de los trabajos de renovación.