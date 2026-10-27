Intervenciones en Nezahualcóyotl terminan con 14 personas detenidas

En posesión de armas de fuego, cartuchos y drogas, fueron detenidos 13 adultos y un menor de edad, las capturas estuvieron a cargo de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Estado de México, durante recorridos en varias colonias.

En la colonia Vergel de Guadalupe, en donde Leonardo “N” fue señalado por presuntamente realizar detonaciones de arma de fuego.

Al detenido se le aseguró una pistola, un cargador con 17 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y se localizaron tres casquillos percutidos.

Mientras que en la colonia Juárez Pantitlán, elementos del Grupo Metropolitano “Titanes” y del Sector 7 “Pantitlán” detuvieron a Erick “N” e Iván “N”, tras escuchar disparos, en el sitio aseguraron una pistola calibre 9 milímetros y localizaron un casquillo percutido.

Foto: Especial

Asimismo, durante un cateo en la colonia México, policías del Grupo Metropolitano “Titanes”, en apoyo a la Policía de Investigación, participaron en la detención de Hugo “N”, al que le aseguraron una pistola Glock calibre 9 milímetros, un cargador con capacidad para 33 cartuchos, un inhibidor de señal, dinero en efectivo y dosis de metanfetamina y marihuana.

En San Agustín Atlapulco, elementos del Sector 14 “Izcalli” y de la Unidad de Investigación del Delito, detuvieron a César “N”, de 37 años, durante una revisión preventiva de un vehículo, en el que localizaron un revólver calibre .38 y 15 envoltorios con una sustancia sólida y blanca, con características similares a la cocaína en piedra.

En otras intervenciones, efectuadas en las colonias Las Águilas, Benito Juárez, Reforma, Agua Azul y Valle de Aragón Primera Sección, policías municipales detuvieron a nueve personas más, entre ellas un adolescente de 16 años.

También aseguraron cartuchos útiles, un cargador, un objeto con características de arma hechiza, un cuchillo y diversas sustancias con características similares a las de distintos narcóticos.

Las 14 personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, para determinar su situación jurídica conforme a derecho.