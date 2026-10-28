Procesan a menor de 16 años por el feminicidio de Helen N en Chimalhuacán

Con apenas 16 años, un adolescente es señalado de ayudar a escapar al hombre que presuntamente asesinó de cuatro balazos a Helen N, de 26 años, afuera de su casa en Chimalhuacán, Estado de México, el menor fue vinculado a proceso por su probable participación en el feminicidio.

Erick N, alias Farrel; sigue prófugo Especial

Se trata del joven que en las imágenes se ve vestido con una sudadera roja, conducía la motocicleta en la que escapó Erick, conocido como “Farrel”, luego del ataque contra su ex pareja ocurrido el pasado 24 de agosto. Mientras el presunto responsable de dispararle a Helen sigue prófugo, el menor ya se encuentra internado en el Centro para Adolescentes “Quinta del Bosque”, ubicado en Zinacantepec.

Un juez especializado en justicia para adolescentes determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso en su contra, por lo que ordenó que permanezca internado de manera preventiva. Además, fijó un plazo de 20 días para que las autoridades concluyan la investigación complementaria.

El momento del ataque Especial

El crimen de Helen causó indignación entre vecinos, familiares y amigos. La joven fue atacada a balazos afuera de su propia casa y, de acuerdo con la información difundida sobre el caso, Erick “Farrel” habría reconocido lo ocurrido mediante mensajes antes de escapar presuntamente con ayuda de su familia.

Desde entonces, la madre de Helen no ha dejado de buscar justicia. Incluso ofrece una recompensa de 100 mil pesos para quien proporcione información que permita localizar al hombre señalado como responsable de quitarle la vida a su hija.

En días pasados, familiares, amigos y personas que se sumaron a su exigencia de justicia bloquearon la circulación en el Bordo de Xochiaca y avenida Las Torres, entre los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

Con gritos de “¡No estamos todas!” y “¡Helen, esta es tu lucha!”, los manifestantes exigieron a las autoridades que den con el presunto feminicida y que el crimen no quede impune.

“Te juro, hija, que esto no va a quedar impune”, es la promesa que mantiene viva la lucha de la familia de Helen, que ahora espera que las autoridades encuentren a Erick “Farrel” y que todos los involucrados respondan ante la justicia.