Azucena Cisneros pide unidad para erradicar la violencia política de género

De acuerdo con los registros nacionales por violencia política contra las mujeres en razón de género, en México hay 508 personas sancionadas, de los cuales 23 corresponden al Estado de México, además de que 465 del total fueron inscritas en el citado padrón entre 2025 y 2026, por lo que no se ha podido erradicar esta práctica.

Así lo expusieron la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros; Arlen Siu Jaime Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM); Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); Leticia Victoria Tavira, consultora en violencia política y Aimée Vega Montiel, periodista e investigadora feminista.

Durante el conversatorio "Mujeres que Gobiernan", con motivo de las acciones que se realizaron con motivo del Día Naranja, las ponentes coincidieron que dicha violencia pretende inhibir la participación política de las mujeres y es muy complejo combatirla, por lo que son necesarias adecuaciones a las leyes.

El conversatorio, realizado en el Palacio Municipal, fue organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (Immig) de Ecatepec, donde se abordó la violencia política, digital y mediática contra mujeres.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss explicó que sigue la lucha por romper las estructuras machistas y patriarcales, "desde las cuales nos siguen señalando con mayor furia, con mayor agresividad y violencia”.

Destacó la sororidad y el frente común como el camino para garantizar que más mujeres accedan a espacios de decisión

Leticia Victoria Tavira ejemplificó el caso de Cisneros Coss, quien denunció ser víctima de violencia política, después de un largo proceso el TEEM le dio la razón y sancionó al responsable.

Foto: Especial

Mencionó que hubo que identificar a personas, rutas de pago, preservar las pruebas digitales, determinar el alcance de la difusión y cargas excesivas a la víctima, identificación de personas en la investigación, lo que fue sumamente complejo y el proceso aún continúa, además de que de 13 personas involucradas solamente una fue sancionada.

Cuando una mujer es silenciada por violencia digital, no solo se afecta su derecho individual, también se empobrece la competencia democrática y se violenta a todas las demás mujeres”, dijo Jaime Merlos.

Advirtió que el reciente informe de ONU Mujeres alertó sobre un retroceso del liderazgo de las mujeres en política, justicia y dirección de empresas, el cual refiere que la igualdad de género se alcanzará hasta el año 2197.

La presidenta del TEEM enumeró cifras que demuestran un entorno digital complejo en nuestro país, donde según el Inegi 18.9 millones de personas sufrieron ciberacoso y 34.5 por ciento de las víctimas reportó miedo.

Agregó que en 2027 se elegirán los 125 Ayuntamientos y 75 diputaciones locales, proceso en el que podrán participar 10 partidos políticos, si cada uno registra la totalidad de cargos disponibles serían dos mil 644 candidaturas propietarias y suplentes, la mitad de las cuales correspondería a mujeres.

Pulido Gómez, consejera presidenta IEEM, reconoció que es preocupante que tal violencia con frecuencia “lleva a muchas mujeres a abandonar la política o simplemente a no competir”.

Explicó que en 2022 un estudio de ONU Mujeres, realizado en esta región, encontró que “80 por ciento de las mujeres con presencia pública limitó su participación en redes, el 40 por ciento se autocensuró y 80 por ciento temió por su integridad física”.

Entre las mujeres que compitieron por cargos municipales, los datos son los siguientes: la violencia sicológica fue casi universal, estamos hablando que 9 de cada 10 mujeres sufrió de esta violencia. La violencia digital la padecieron ocho de cada 10 mujeres. La violencia en el territorio fue la más frecuente, con 84 por ciento de las que hicieron campaña en persona. Estos datos no son agradables, no son buena noticia y creo que por eso celebramos esos conversatorios”, dijo Pulido Gómez.

La presidenta del IEEM mencionó algunas de las acciones emprendidas por el instituto para tratar de frenar el fenómeno, pues no es un mero observador, sino que investiga las denuncias presentadas y entrega los resultados el TEEM, encargado de determinar si procede e imponer las sanciones correspondientes.