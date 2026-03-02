Incendio consume recicladora de PET en Valle de Chalco | VIDEOS

Un fuerte incendio se registró la madrugada de este lunes 2 de marzo de 2026 en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México, generando la movilización de cuerpos de emergencia y causando alarma entre vecinos de la colonia San Isidro.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en un predio ubicado sobre la Avenida Sebastián Lerdo de Tejada, entre la calle Oriente 16 y otras vialidades cercanas, donde se almacenaba material reciclable y PET, altamente inflamable. La magnitud del fuego provocó una densa columna de humo visible a varios metros de distancia.

Versiones preliminares señalan que el incendio inició en una fábrica o vivienda habilitada como centro de acopio de plástico PET. La acumulación de residuos reciclables incrementó el riesgo de propagación a inmuebles aledaños.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Valle de Chalco Solidaridad confirmó que el combate al fuego se extendió por más de cuatro horas debido a la carga combustible existente en el inmueble.

Elementos de Protección Civil y bomberos del Estado de México trabajaron de manera coordinada para contener el avance de las llamas y evitar daños mayores en la zona habitacional.

Sin reporte oficial de víctimas

No se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o víctimas fatales. Las autoridades mantienen labores de enfriamiento y supervisión estructural para descartar riesgos adicionales.

El portal local Alerta Chalquence informó en redes sociales que “continúa el fuerte incendio en la calle Oriente 16, colonia San Isidro, Valle de Chalco. El predio, donde se acumula material de reciclaje, está en llamas”.

Habitantes de la colonia San Isidro participaron en los primeros minutos del siniestro utilizando cubetas de agua para intentar contener el fuego antes de la llegada de los servicios de emergencia, una acción que refleja la preocupación ante la proximidad de viviendas y negocios.

El incidente pone nuevamente en la agenda la necesidad de regular centros de almacenamiento de materiales reciclables en zonas habitacionales, debido al alto riesgo que representan en caso de incendio.

Especialistas en protección civil advierten que los incendios en depósitos de PET y materiales plásticos suelen presentar alta intensidad térmica, rápida propagación y emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire. La supervisión municipal y el cumplimiento de normas de seguridad industrial resultan fundamentales para prevenir este tipo de emergencias.

Las autoridades locales se encuentran evaluando las causas del incendio y determinarán si el inmueble contaba con permisos y medidas de seguridad adecuadas.

