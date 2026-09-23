Exigen justicia por muerte de la estudiante Joselyn y su novio

Familiares y habitantes de Santiago Tolman en el Estado de México, tienen miedo, pero exigen se haga justicia por la muerte de Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Tenemos mucha impotencia, tristeza, porque es una persona inocente, que no se merecía morir de esa manera, no se vale que le hayan hecho eso, quienes lo hicieron que Dios los perdone, porque la verdad, lo único que pedimos es que se haga justicia, justicia que agarren a los responsables”, comentó una de las tías de Joselyn Sandoval.

Por días buscaron a Joselyn Sandoval, quien salió el fin de semana de la comunidad de Santiago Tolman, Otumba, con su novio Juan Carlos Ortiz y su amigo Juan José, pero la esperanza de encontrarla viva se desvaneció este miércoles al hallar su cuerpo en la autopista México-Tulancingo.

Se nos hace una total injusticia porque era una chica muy, de verdad, muy tranquila, y una pérdida muy irreparable para sus padres, ya que a pesar de que estudiaba también trabajaba con ellos y pues es un dolor muy fuerte para la familia", afirmó una vecina de Joselyn.

La muerte de la joven que estudiaba leyes ha conmocionado al pueblo y ha causado temor, pues un día antes fueron encontrados los cuerpos de su novio Juan Carlos y de su amigo en el centro de Otumba a bordo de su automóvil.

"Pues lamentablemente ayer mataron a un amigo un conocido mío y todo eso en manos del crimen organizado, hubo confusión no sabemos al 100 por ciento como estuvieron las cosas, el joven apareció en su vehículo con dos disparos en la cabeza", dijo Pedro, vecino de Santiago Tolman.

Juan Carlos, quien había concluido sus estudios en Derecho, buscaba un cambio para Santiago Tolman.

"Él estudió derecho y él quería ser el cambio que le hace falta a esta comunidad, ese cambio, un cambio a no delincuencia, ya no más lamentablemente. Aquí gobierna mucho la delincuencia", aseguró Pedro.

Aunque los habitantes de Santiago Tolman tienen miedo, incluso no quieren dar la cara, exigen se haga justicia y mayor seguridad.

"Tenemos miedo porque no sabemos qué va a pasar más adelante, si para mi familia y para toda la comunidad en general porque esta comunidad era una de las más tranquilas se ha vuelto una comunidad muy insegura que ya da miedo salir", comentó la tía de Joselyn.