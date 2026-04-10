Vinculan a proceso a Kevin “N” por atropellar a familia en hospital de Tecámac

La Fiscalía del Estado de México obtuvo vinculación a proceso contra Kevin “N”, de 21 años, acusado de homicidio y lesiones tras un hecho de tránsito ocurrido el pasado 6 de abril en el municipio de Tecámac.

De acuerdo con las investigaciones, el joven conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad cuando embistió a un grupo de personas que se encontraban afuera del Hospital 200 del IMSS, esperando informes médicos.

El accidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y 14 lesionados. Los funerales de las víctimas se llevaron a cabo en distintos municipios del Estado de México.

César y Karen fueron velados en una vivienda del fraccionamiento Paseos del Valle, en Nextlapan, mientras que José Miguel Rivero Mejía y María Dolores Rivero Mejía fueron despedidos en una casa de la colonia San Francisco Chilpan, en Tultitlán. Los familiares exigieron justicia por la muerte de sus seres queridos.

Las víctimas se encontraban acompañando a Eva Rivero Mejía, quien permanece internada por un derrame cerebral. Durante la madrugada del lunes, el grupo fue embestido por el vehículo conducido por Kevin “N”, presuntamente en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, lo que derivó en la tragedia.