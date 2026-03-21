Detienen a sujeto acusado de extorsionar a vecinos de Zumpango

Un sujeto fue detenido en el fraccionamiento La Trinidad, en el municipio de Zumpango, Estado de México, tras ser acusado por cometer el delito de extorsión en agravio de vecinos del lugar, por lo que solicitaron ayuda de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Sobre dicha persona y una más había una investigación en curso, pues se realizó una denuncia anónima en la que se alertó por dos personas que de forma violenta solicitan dinero a los vecinos.

A través de una denuncia anónima al número 089 personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), atendió un reporte donde referían que dos personas solicitaban dinero a habitantes del fraccionamiento La Trinidad, por lo que se dio parte a efectivos en campo para su atención”, detalló la SSEM.

Al sitio llegaron agentes de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP), quienes se encargaron de establecer puntos de vigilancia fijos y móviles.

Fue así que al circular por el fraccionamiento La Trinidad observaron a uno de los aparentes involucrados, identificado como Alejandro “N” de 46 años, quien al notar la presencia policiaca actuó de manera evasiva.

A través de comandos verbales le marcaron el alto, a fin de realizar una revisión física; tras llevar a cabo la inspección encontraron entre sus pertenencias mil 500 pesos en efectivo”.

El detenido, junto con los indicios asegurados fue trasladado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

Foto: Especial

Sanciones por extorsión

En el Código Penal del Estado de México se establece que el delito de extorsión se sanciona con prisión de ocho a 12 años y de mil a mil quinientos días multa.

En caso de cometer ese delito con el empleo de equipos de radiocomunicación, se le impondrán de 12 a 15 años de prisión y de mil quinientos a dos mil días multa.

Pero el encarcelamiento aumenta de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

Se ostente como miembro de alguna asociación o grupo delictuoso

Intervengan dos o más personas armadas o con objetos peligrosos

Se cometa con violencia

La víctima sea menor de edad, mujer, persona con discapacidad o persona mayor de 60 años

El extorsionador sea o haya sido, miembro de una institución de seguridad pública o privada, militar, servidor público, o se ostente como tal

Se aproveche de tener alguna relación de confianza, laboral, parentesco o de negocios con la víctima

Se cometa en contra de un servidor público en funciones, electo o de un candidato a puesto de elección popular

El sujeto activo del delito manifieste su pretensión de continuar obteniendo alguna cantidad de dinero o en especie por concepto de cobro de cuotas

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