Detienen a médico tras muerte de paciente en Nezahualcóyotl

Un médico fue detenido en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, por la muerte de un hombre al que operó en hospital privado, dicho sujeto enfrenta una acusación por el delito de homicidio culposo; sin embargo, conforme avance la investigación se determinará si es responsable del ilícito.

El médico fue identificado como José Carlos "N", su captura fue a manos de la policía municipal, quien notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) respecto a la detención del sujeto.

De acuerdo con el relato de la familia de quien perdió la vida, le víctima acudió a la clínica particular, que funcionaba en una vivienda, ya que tenía molestias en la vesícula, por lo que el 22 de febrero fue intervenido quirúrgicamente por José Carlos.

Familia solicitó detención

Un día después de la intervención médica, la víctima comenzó a tener complicaciones y perdió la vida, el mismo día uno de sus familiares se dio cuenta que los medicamentos que le suministraron a la víctima estaban caducados.

“El dictamen de necropsia concluyó que la víctima habría fallecido a causa de una tromboembolia pulmonar. No obstante, se indagan los señalamientos de supuesto suministro de medicamentos caducos”, detalló la fiscalía mexiquense.

Tras conocer estos hechos, el Ministerio Público correspondiente comenzó a recabar las pruebas necesarias para poder llevar a cabo la acción penal en su contra.

Ingreso a prisión

La FGJEM añadió que José Carlos “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, en donde quedó a disposición de un juez para que se defina su situación.

Mientras que la fiscalía mexiquense, Secretaría de Seguridad estatal, policía municipal, Coordinación de Protección Civil y Unidad de Riesgos Sanitarios de Nezahualcóyotl acudieron al domicilio en donde operaba la clínica particular.

“Con la técnica de investigación de cateo en la clínica de referencia, fueron asegurados medicamentos caducados, dos ampolletas abiertas con fecha de caducidad de noviembre 2023, una bitácora, hojas con anotaciones de enfermería a nombre de la víctima, así como un block de recetas médicas y el inmueble”.

