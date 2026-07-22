Sheinbaum y gobernadora de Edomex presentan a CeCi y K5, robots asistentes del C5

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez, presentaron a CeCi y K5, los dos robots que se integran a las labores del C5 de Toluca, como parte de la nueva estrategia de seguridad de la entidad.

CeCi robot asistente Especial

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en el C5 de Toluca, la mandataria mexiquense informó que la infraestructura del C5 ha sido modernizada con tecnología de punta para fortalecer las capacidades de vigilancia, monitoreo y respuesta ante emergencias.

Los robots CeCi y K5

En el ejercicio de comunicación, la presidenta Sheinbaum Pardo y los asistentes fueron testigos de la interacción de CeCi, la asistente con inteligencia artificial para el apoyo de operaciones. Además de los ejercicios que realizó K5, el perrito robot que se suma a las tareas de seguridad mexiquenses.

CeCi mencionó que entre sus actividades está el monitoreo coordinado, análisis para ubicación, reconocimiento facial, lectura de placas, drones tácticos y atención ciudadana en el 911.

Los robots CeCi y K5

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el Plan Integral para la Zona Oriente incluye una estrategia de seguridad basada en un Mando Unificado, con coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno.

En el Edomex, la jefa del Ejecutivo señaló que este esquema ha permitido reducir de manera importante el robo de vehículos y otros delitos, resultados que atribuye a la estrategia de seguridad acompañada por acciones de bienestar.

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que el Estado de México registra mejores condiciones en materia de seguridad y afirmó que ahora el reto es fortalecer el combate a delitos como la extorsión.