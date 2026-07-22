Con respaldo federal, el Estado de México tendrá más de 22 mil nuevos espacios en bachillerato

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció la creación de cerca de 22 mil nuevos lugares en educación media superior en el Estado de México, como resultado del fortalecimiento de la infraestructura y la ampliación de la cobertura educativa en la entidad.

Este esfuerzo se consolidó tras la ejecución de una inversión federal de 689 millones de pesos durante 2025, la cual permitió la edificación de siete nuevos bachilleratos tecnológicos en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Texcoco y Tecámac, además de 10 reconversiones de planteles en turno vespertino que habilitaron 6 mil 780 espacios de manera inmediata.

Durante la presentación del balance de acciones, el titular de la SEP informó que para 2026 ya se encuentran en marcha más de 60 obras y proyectos de infraestructura en territorio mexiquense.

Entre las principales iniciativas destacan la construcción de tres bachilleratos tecnológicos en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco, la ampliación de 10 preparatorias en diversos municipios y la puesta en marcha del modelo Bachillerato Nacional Margarita Maza, en donde la entidad concentrará la mayor expansión del país mediante la edificación de 52 nuevos planteles.

Mario Delgado destacó que la estrategia busca articular el nivel medio superior con la enseñanza universitaria mediante la apertura de sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en al menos 10 municipios.

"La entidad registra el mayor impulso educativo de todo el país. Estamos construyendo un sistema educativo más incluyente, con más espacios y mejores instalaciones, para que todas y todos los jóvenes que deseen estudiar tengan un lugar donde hacerlo y puedan desarrollar plenamente su proyecto de vida", afirmó Delgado Carrillo al refrendar la alianza entre el Gobierno de México y la administración estatal.