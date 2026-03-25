Explosión de gasera en Chalco deja grandes destrozos y al menos un lesionado

Cerca de las 5:10 de la mañana se registró una fuerte explosión en una gasera ubicada en el municipio de Chalco en el Estado de México, las imágenes muestran diversos destrozos a la redonda y en forma preliminar se habla de al menos una persona lesionada. Los hechos fueron registrados en la colonia Emiliano Zapata entre las calles Tierra y libertad y Aquiles Serdán.

Así los destrozos Especial

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informó a través de sus redes sociales que la mañana de este 25 de marzo se registró una explosión en una estación de gas LP en el municipio de Chalco.

Añadió que en las labores participa personal de esta Coordinación, Guardia Nacional, DEFENSA, Protección Civil y Bomberos de Chalco y Amecameca, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal y municipal. Además, se mantiene monitoreo preventivo en la zona.

¿Qué hacer ante una explosión como la de hoy?

Ante una explosión como la de esta mañana en Chalco, lo primero es aléjate de la zona lo más rápido posible, porque, aunque ya haya ocurrido una explosión, todavía pueden venir otras. No te acerques por curiosidad ni para grabar, ese es uno de los errores más comunes y también de los más peligrosos. Si estás cerca y percibes olor a gas, humo o calor, lo mejor es retirarte varias cuadras hasta estar completamente fuera de riesgo.

Si estás en casa o en algún negocio cercano, observa bien la situación. Si hay fuego, fuga o un olor muy fuerte a gas, sal del lugar con calma, pero sin perder tiempo. Si no puedes evacuar, entonces cierra puertas y ventanas para evitar que entre el gas y, solo si es seguro hacerlo, corta el suministro de gas y la electricidad. Y no prendas ni apagues interruptores si hueles gas, porque cualquier chispa puede provocar otra explosión.

En la calle o si vas manejando, evita completamente la zona y no intentes pasar “rápido”. Dale prioridad a los servicios de emergencia y sigue las indicaciones de policías o personal de Protección Civil. Muchas veces el riesgo no solo es el fuego, sino las fugas que no se ven y que pueden expandirse.

Si hay personas lesionadas, lo principal es llamar al 911. No intentes mover a alguien con heridas graves, sobre todo si pudo haber estado cerca de la explosión. En caso de quemaduras, lo recomendable es enfriar la zona con agua limpia, sin aplicar cremas ni remedios caseros.

El gas LP es altamente inflamable y en este tipo de instalaciones puede haber explosiones en cadena, por eso el peligro no termina con el primer estallido. Después de un evento así, no regreses hasta que las autoridades indiquen que ya es seguro y mantente pendiente de la información oficial.

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