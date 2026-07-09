El Parque Ecológico Lago de Texcoco se consolida como un nuevo espacio para la naturaleza y las familias

La diputada Carmen de la Rosa encabezó una visita al Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT), acompañada por la directora del recinto, Vanessa Bohórquez; empresarios de Nezahualcóyotl, deportistas y representantes de diversos sectores, con el propósito de promover este espacio como un referente nacional en materia de conservación ambiental, recreación y desarrollo comunitario.

Durante el recorrido, la legisladora destacó que el Parque Ecológico Lago de Texcoco representa mucho más que un espacio recreativo, al consolidarse como un ejemplo de recuperación ambiental y de reconciliación entre el desarrollo urbano y la naturaleza.

"El Parque Ecológico Lago de Texcoco está a 20 minutos de Nezahualcóyotl y tiene un sinfín de atractivos para disfrutar en familia. ¿Ya lo conoces?", expresó Carmen de la Rosa.

Por su parte, la directora del parque, Vanessa Bohórquez, señaló que el PELT recupera la historia de la región, protege uno de los ecosistemas más importantes del Valle de México y demuestra que el desarrollo puede construirse con respeto al medio ambiente y a las comunidades.

Recordó que el terreno donde anteriormente se proyectaba la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México hoy forma parte de un Área Natural Protegida de más de 14 mil hectáreas, una superficie equivalente a 17 veces el Bosque de Chapultepec.

Excélsior

Explicó que este espacio cumple una función estratégica para el equilibrio ecológico e hídrico de la región, al servir como vaso regulador que contribuye a disminuir el riesgo de inundaciones en municipios del oriente del Valle de México. Además, ha permitido el regreso de miles de aves migratorias y de diversas especies de flora y fauna que habían desaparecido de la zona.

"Hoy más de 250 mil aves migratorias encuentran aquí un refugio y cerca de 100 mil permanecen de manera permanente. También han regresado especies como zorros, liebres, tortugas, tlacuaches y una gran diversidad de flora propia de este ecosistema", destacó.

Bohórquez agregó que el parque promueve una nueva relación entre la sociedad y el entorno natural mediante actividades que fomentan el respeto por la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los recursos, entre ellas la recolección de espirulina, tequesquite, artemia, aguautle y otros productos característicos de la zona lacustre.

Asimismo, invitó a las familias mexiquenses a visitar este espacio, ubicado a pocos minutos de Nezahualcóyotl, donde pueden realizar actividades como ciclismo, senderismo, observación de aves y recorridos por humedales, además de conocer el Museo de Sitio dedicado a la historia del antiguo sistema lacustre del Valle de México.

En representación del sector empresarial, Gustavo Palacios calificó la visita como una experiencia enriquecedora que permitió conocer la dimensión del proyecto y el potencial que representa para la región.

"Estamos hablando de uno de los parques ecológicos más importantes de América Latina, un espacio pensado para la convivencia familiar, el deporte, la recreación y el cuidado del medio ambiente", afirmó.

Destacó que las instalaciones cuentan con infraestructura para la práctica de disciplinas como béisbol, futbol, futbol americano, hockey, ciclismo y otras actividades, lo que abre oportunidades para impulsar escuelas deportivas, programas culturales y proyectos orientados a fortalecer el tejido social.

También resaltó que el acceso gratuito a las instalaciones deportivas representa una oportunidad para que niñas, niños, jóvenes y familias hagan suyo este espacio.

"Como empresarios vemos la posibilidad de sumar esfuerzos con autoridades, instituciones educativas y organizaciones sociales para promover este gran proyecto y acercarlo a más ciudadanos", añadió.

En representación de la comunidad deportiva, el entrenador de hockey Rubén Aguilera agradeció la invitación realizada por la diputada Carmen de la Rosa y las atenciones brindadas por Vanessa Bohórquez, al destacar la calidad de la infraestructura del parque y las oportunidades que ofrece para el desarrollo de distintas disciplinas.

"Agradecemos la oportunidad de conocer las instalaciones del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Nos fue muy grato constatar la calidad de su infraestructura, la cual ofrece espacios adecuados para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria", expresó.

Aguilera consideró que el parque representa una plataforma para fortalecer la difusión de disciplinas deportivas no tradicionales, ampliando las opciones para que niñas, niños, jóvenes y familias encuentren actividades acordes con sus intereses.

Asimismo, destacó el impulso a las escuelas deportivas como una herramienta para fomentar la participación ciudadana, el desarrollo integral y una cultura permanente de activación física.

El Parque Ecológico Lago de Texcoco abrió sus puertas al público el 30 de agosto de 2024 y actualmente cuenta con humedales, lagunas, miradores, puentes colgantes, un multideportivo, skatepark, préstamo gratuito de bicicletas, áreas infantiles y un museo dedicado a la historia ambiental del Valle de México.

Durante la visita, los asistentes coincidieron en que este espacio representa un modelo de recuperación ambiental que integra la protección del patrimonio natural con actividades deportivas, recreativas, educativas y culturales, consolidándose como uno de los principales pulmones ecológicos de la Zona Metropolitana del Valle de México.