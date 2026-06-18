Presidenta de Tenancingo rechaza desfalco por 40 mdp; acusa persecución

Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, rechazó que haya un desfalco por 40 millones de pesos en su administración, también negó que haya planeado un autosecuestro, por el que acusó que es víctima de una persecución política planeada desde la Secretaría de Gobierno de esa entidad.

En un video publicado en sus redes sociales, afirmó que el 1 de junio acudió a denunciar que fue víctima de un secuestro, del que al parecer escapó en un descuido de sus captores; sin embargo, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fue víctima de discriminación.

Atendí todas las situaciones y ofrecí todas las pruebas que me fueron requeridas, recibiendo un trato discriminatorio y de manipulación, por lo que exijo al fiscal general que conozca de manera directa mi asunto y se investigue todas y cada una de las acciones de todo el personal adscrito a la Fiscalía Antisecuestros y Ministerios Públicos”.

Añadió que la información que proporcionó fue manipulada, para hacerla pasar como la de un supuesto testigo con criterio de oportunidad para que declarara lo que conviene a quienes buscan dañarla políticamente, aunque no se refirió a alguien en particular.

Foto: Especial

Sin embargo, afirmó que quienes estarían detrás de las acusaciones son personal de la Secretaría General de Gobierno, que se despliegan en las colonias del municipio, mismos que tendrían motivaciones políticas para desacreditarla.

Exijo que las autoridades procedan hasta las últimas consecuencias para consignar a los autores y coautores de este delito en mi contra, sin pretender crear chivos expiatorios ni creas falsos culpables, reitero mi disposición de colaborar para el esclarecimiento, para que se castigue a los verdaderos culpables, exijo la fiscalía que se conduzca con apego a derecho y al debido proceso”.

En su mensaje, Nancy Nápoles Pacheco rechazó cualquier acusación sobre el desfalco a las finanzas del municipio; la fiscalía estatal informó que para tratar de justificar el faltante, la alcaldesa y sus presuntos cómplices dirían que su rescate, por 40 millones de pesos, se pagó con recursos del ayuntamiento.

Ante esa situación, la presidenta municipal pidió al Órgano Superior de Fiscalización que acuda en el momento de lo considere necesario, para que verifique no hay ninguna irregularidad en las finanzas de Tenancingo.

Condeno cualquier acto de injusticia y corrupción, que se use a las instituciones para lograr un objetivo político, aquí estoy con la frente en alto y seguiré trabajando porque no tengo nada que esconder, he llevado la administración del erario público de una manera honesta”, afirmó.

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Detención de presuntos secuestradores

La FGJEM informó que por el supuesto secuestro de Nancy Nápoles fueron detenidos Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, también se solicitó audiencia de imputación contra la presidenta municipal, mientras que se busca a dos hombres que están en calidad de prófugos.

En la declaración de Nápoles Pacheco, se estableció que estaba a boro de su vehículo, afuera de su vivienda, cuando fue interceptada por varias personas que la amenazaron con un arma, pero permitieron que entregara sus pertenecías a un familiar que la acompañaba.

En su relato, dijo que sus captores le entregaron un celular para que ella misma avisara sobre el secuestro; sin embargo, testigos solicitaron ayuda de las autoridades, por lo que el director de la Policía Municipal notificó a diversas corporaciones y fue él mismo quien informó, horas más tarde, sobre su localización.

Además, se estableció que en los hechos fue utilizado un vehículo rojo, el cual fue identificado en una videograbación captada por una cámara de vigilancia, del análisis videográfico efectuado no se advirtió acto alguno de violencia física ejercido en su agravio; por el contrario, las imágenes permiten observar que uno de los probables intervinientes incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo, sin que se observen actos de fuerza, sometimiento o resistencia por parte de la femenina”.

De acuerdo con la FGJEM, se estableció que desde febrero de este año comenzó la planeación del autosecuestro, la cual estuvo encabezada por José Roberto “N” y Oscar “N”, respectivamente esposo y cuñado de la alcaldesa.