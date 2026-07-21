Con bloqueo de autopista México-Puebla, exigen justicia para Betito

Por espacio de tres horas, familiares y amigos de Alberto Sandoval González llevaron a cabo un bloqueo de dos de los tres carriles de la autopista México-Puebla, con dirección a la Ciudad de México, para exigir justicia para el joven que fue asesinado durante un asalto sobre esta vía el pasado 16 de julio.

Su familia aseguró que las autoridades no les daban información, por lo que cerraron la vialidad para ser escuchados, al lugar llegó personal de la Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM) para brindarles atención.

Con pancartas en las que se podía leer: “Ni una vida más”, “Exigimos mayor seguridad y Justicia para Betito”, al filo de las 08:30 de la mañana se apostaron sobre la autopista en el paraje conocido como La Virgen y se retiraron a las 11:30 al ser atendidos

José Alberto Sandoval, padre de Alberto, explicó que el pasado 16 de julio su hijo salió de su casa en Cocotitlán alrededor de las 18:00 horas para dirigirse al Metro Acatitla, donde se encontraría con un amigo, pero ya no regresó.

Comentó que el joven de 21 años estudiaba la carrera de Químico farmacéutico biológico, nunca faltaba a su casa, por lo que al no regresar, empezaron a preocuparse por él, después de comunicarse con el amigo con el que se encontraría, quien les confirmó que nunca llegó, empezaron a revisar las redes sociales, enterándose de que hubo un incidente en la carretera.

Al solicitar información a través de grupos de localización, les dieron las señas de un joven con las características de Betito, como le decían de cariño, por lo que al presentarse tuvo que identificar el cuerpo de su hijo “por medio de un coyote que le pedía dinero para agilizar la entrega del cuerpo”.

El dolor y la indignación de la familia, los llevó a cerrar la carretera, pues afirma que no le habían indicado de ningún avance, por lo que incluso ellos mismos empezaron a hacer su investigación, a buscar cámaras donde se apreciaran los hechos.

Pero fue hasta este día, le explicaron que van a empezar a revisar todo ello, también falta que los choferes, que han denunciado que se trata de una banda que opera en la zona, puedan describir a los presuntos responsables para los detengan.

La familia exige que se agilicen las investigaciones y detengan a los responsables, para que ya no haya más muertes, pues de acuerdo con los reportes, durante este año han muerto por lo menos seis personas en el mismo tramo de la autopista.