Aseguran 2 mil tragamonedas en operación Dos de Bastos

La Fiscalía General de Justicia mexiquense comenzó con el desmantelamiento de la red de máquinas “tragamonedas” con las primeras dos mil 700 unidades, un estimado de más de cinco millones de pesos en efectivo y una fábrica de elaboración de dichos mecanismos en la primera semana de implementación de la Operación Dos de Bastos, en 56 municipios.

El operativo implementado junto a autoridades federales, persigue delitos como encubrimiento por receptación, apología del delito, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita y detuvo a cinco personas, tres por extorsión y dos por resistencia.

Las autoridades encontraron estas máquinas en locales e incluso en seis plazas comerciales en Toluca, Cuautitlán Izcalli o Tlalnepantla. Además identificó que en algunos casos grupos delictivos están detrás y que imponen las máquinas en tiendas.

También aseguraron una fábrica llamada Lucky en Tultitlán, encargada de la construcción y distribución de máquinas traga monedas, incluso, en redes sociales y en plataformas.

Además, darán cuenta a la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si hay proceso de extinción o disposición anticipada.

En Acapulco destruyeron 106 máquinas tragamonedas

Por Raúl Flores

El mes pasado, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación interinstitucional con personal de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio Público del Fuero Común, llevó a cabo la destrucción de 106 máquinas tragamonedas de diversas características, las cuales se encontraban bajo resguardo en las instalaciones de este Mando Naval.

Dichas máquinas, fueron aseguradas durante operativos interinstitucionales realizados en establecimientos comerciales ubicados en colonias del municipio de Acapulco, Guerrero, durante el mes de diciembre de 2025.

Durante el protocolo de destrucción estuvo presente personal de las dependencias mencionadas y una vez finalizado, los restos de citados efectos fueron trasladados para su disposición final en el relleno sanitario conocido como Paso Texca.

¿Por qué el gobierno asegura y destruye las máquinas?

Los operativos para decomisar y destruir las máquinas tragamonedas forman parte del programa permanente que la Secretaría de Gobernación (Segob) implementa, en coordinación con los Gobiernos estatales, el cual estará en funcionamiento hasta en tanto sean erradicadas del país.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan de manera coordinada este tipo de acciones en distintas entidades del país, ya que la instalación y operación irregular de máquinas tragamonedas puede favorecer actividades ilícitas y generar espacios para la captación y reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos.

Aunado a lo anterior, las máquinas tragamonedas representan una fuente de corrupción de menores y su uso una adicción que abre la puerta a la delincuencia. La adicción a estos juegos por parte de los menores de edad puede implicar deserción escolar, acompañada de actos de violencia con el propósito de obtener dinero, además de que genera una falsa expectativa de obtener recompensas económicas sin hacer mayor esfuerzo.